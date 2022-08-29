Председатель правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский обратился с письмом к полякам, которые проживают в Германии. Шаг, с одной стороны, понятный — в Берлине сейчас празднуют 100-летие Ассоциации поляков в Германии. По этому случаю в польском посольстве, как передает портал Onet, состоялась встреча, на которой депутат Сейма Польши Аркадиуш Мулярчик зачитал письмо Качиньского.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Были произнесены слова о «пяти истинах». Союз поляков в Германии был основан 100 лет назад и имел своих представителей в федеральном парламенте, земельных парламентах, а также в органах местного самоуправления. Качиньский особо отметил тех, кто «за свою пропольскую деятельность заплатил жизнью или пребыванием в немецких концентрационных лагерях». В этой связи глава PiS напомнил, «в номере от 9 декабря 1922 года в Dziennik Berlinski была помещена прокламация Верховного совета Союза поляков в Германии, которая гласила: «Конституция Германии предусматривает равные права для национальных меньшинств, но общие гарантии пока ничего нам не дали. Пока не будет специальных постановлений, точно определяющих права польского языка в школах и других учреждениях, во всех сферах нашей жизни, мы ничего не добьемся. Нам нужно, чтобы правительство предоставило нам права национального меньшинства, как это сделано в Польше для немецкого меньшинства. Только тогда мы сможем жить. Дамы и господа, как вы, к сожалению, можете видеть из вышесказанного, годы проходят, времена меняются, но старые проблемы остаются нерешенными. Вдобавок к этому появились новые».

Качиньский в данном случае вспомнил о вопросе компенсации за имущество, конфискованное в соответствии с так называемым указом Геринга от 27 февраля 1940 года. «Право и Справедливость» не первый год поднимает эту тему, но сейчас, похоже, она из разряда внутренней проблемы, рассчитанной на электорат правящей партии, становится реальной темой польско-немецкой политики. Парадокс заключается в том, что, с одной стороны, PiS совершает шаги, которые ее оппоненты квалифицируют как направленные в сторону выхода из Европейского союза, с другой, Варшава показывает намерение оставаться в ЕС, где ведущая роль будет принадлежать Германии. Иначе трудно объяснить, почему Качиньский решил разыграть роль польского меньшинства в Германии. С ним есть много сложностей, в отличие от немецкого меньшинства в Польше, которое смогло завоевать институциональные позиции, выбить финансирование обучение языка, получило своего гарантированного депутата в польском Сейме.

Piotr Drabik Ярослав Качиньский

Поляки в Германии ничего подобного не имеют, что несколько странно. Следует сказать, что польская община широко распространена в мире. Ведущими странами ее проживания являются Великобритания и США. Хватает поляков и в России. Но основное политическое внимание Варшава всё-таки уделяет польской общине в Германии. Дело тут не только в том, что немцы являются прямыми соседями поляков. Многие годы две страны и две нации были переплетены друг с другом. Когда нацистский Берлин вторгался в Польшу, одной из мотиваций, как объяснял Берлин, было намерение помочь многотысячной немецкой общине, которую якобы угнетали поляки. В определенной степени немецкий фактор до сих пор присутствует в Польше, хоть и в гораздо меньшей степени после 1945 года, когда граждан этой национальности в принудительном порядке депортировали из страны. По крайней мере, в польских изданиях иногда можно встретить сообщения о том, что польские подростки некорректно отнеслись к людям, говорящим на немецком языке, пусть и прошло столько лет.

И это говорит о том, что, как бы ни сложилась судьбы Польши в Евросоюзе, она пока ментально не готова отказаться от подчиненной роли по отношению к Германии. Слишком многое Берлин до сих пор определяет в немецко-польских отношениях. Возможно, Качиньский и хотел бы пересмотреть эти позиции, усилив роль польской общины в Германии. Но к этому не готов Берлин, который покровительственно относится к Польше, воспринимая ее своим придатком. Последней могла бы помочь активизация на восточном направлении, осознание себя евразийской страной, проявление интереса к ШОС и ЕврАзЭС. Но Варшава пока упорно хочет завоевать место под солнцем там, где уже расположились Берлин, Париж и Рим, а ее никто не ждут. Польша совершает ошибку за ошибкой, думая выторговать себе ведущую позицию в Западной Европе. Вместо того чтобы взять пример с Венгрии, которая смогла найти векторы внешней политики, отличные от западноевропейского мейнстрима. Поэтому Качиньский до сих пор обречен писать письма на деревню дедушке, убеждая поляков в Германии не забывать о стране своего происхождения. Вот только зачем немецким полякам помнить о Польше, когда Польша сама растворяет свой суверенитет в ЕС?