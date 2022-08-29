Неужели правительство Японии всерьез рассчитывает, что Москва выполнит его требование (?!) исключить российские Курильские острова из района проведения Вооруженными силами РФ стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022»?

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

С таким «требованием» повторно выступил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«После того как Минобороны РФ 26 июля объявило о проведении учений в районе, включающем в себя четыре северных острова (японское незаконное самодельное название русских южных Курильских островов — А. К.), мы по дипломатическим каналам выразили протест российской стороне, поскольку это не соответствует нашей позиции по этим островам. Также мы решительно потребовали исключить из района проведения учений четыре северных острова», — заявил от имени правительства Мацуно.

Mil.ru На учениях

И добавил, что «Япония обеспокоена» проведением учений «Восток-2022», пока на территории бывш. УССР продолжается специальная военная операция, и продолжает следить за действиями российских военных.

«Мы намерены реагировать надлежащим образом, в том числе проводить сбор имеющей к этому отношение информации», — чуть ли не с угрозой изрек официальный представитель кабинета министров Страны восходящего солнца.

Конечно, для Японии плановые учения ограниченного контингента российских войск на своей территории не могут представлять какой-либо угрозы. По заблаговременному сообщению Министерства обороны РФ, СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах Восточного военного округа — Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

По данным ведомства, всего в СКШУ «Восток-2022» примут участие свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. От ВС РФ в СКШУ примут участие органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.

«Протесты» японского правительства используются с политическими целями. С одной стороны, Токио важно продолжать муссировать несуществующую «территориальную проблему» и побуждать Москву «реагировать». А с другой — с целью получения политических очков внутри страны демонстрировать японскому народу «непреклонность и решимость в отстаивании национальных интересов», представляя русские острова как якобы «суверенные территории Японии». А дополнительные очки правительству Кисиды ой как нужны, ибо из-за неумелой политики и скандалов его рейтинг упал за месяц на 10 пунктов, с 57 до 47 процентов.

kantei. go. jp Фумио Кисида

В Токио прекрасно понимают, что никакого конкретного эффекта правительственные протесты и представления Москве не дадут. Но японцам важно сохранять видимость «дискуссии» по «территориальному вопросу», даже в виде традиционных филиппик официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В связи с этим хочу предложить вовсе прекратить реагировать на японские «дипломатические демарши», даже в виде критических высказываний с нашей стороны. А также игнорировать представительством ТАСС и других СМИ в Японии заявления официального Токио по «территориальному вопросу».

В Японии есть одно интересное слово «мокусацу» — «убить молчанием». Это когда с презрением молча отвергаются любые заявления и предложения противной стороны. Именно так была охарактеризована реакция правительства милитаристской Японии на условия безоговорочной капитуляции, изложенные в Потсдамской декларации союзных держав от 26 июня 1945 года. Тогда для того, чтобы образумить твердолобых японских генералов, звавших сто миллионов японцев погибнуть в славном сражении за родную землю, пришлось вступать в войну с Японией победоносной Красной армии Советского Союза. Не настал ли черед Москвы применить «мокусацу» в ответ на абсурдные и назойливые «протесты» Токио?