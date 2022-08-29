Не пора ли МИД РФ игнорировать японские абсурдные «протесты» по Курилам?
Неужели правительство Японии всерьез рассчитывает, что Москва выполнит его требование (?!) исключить российские Курильские острова из района проведения Вооруженными силами РФ стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022»?
С таким «требованием» повторно выступил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
И добавил, что «Япония обеспокоена» проведением учений «Восток-2022», пока на территории бывш. УССР продолжается специальная военная операция, и продолжает следить за действиями российских военных.
Конечно, для Японии плановые учения ограниченного контингента российских войск на своей территории не могут представлять какой-либо угрозы. По заблаговременному сообщению Министерства обороны РФ, СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах Восточного военного округа — Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
По данным ведомства, всего в СКШУ «Восток-2022» примут участие свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. От ВС РФ в СКШУ примут участие органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.
«Протесты» японского правительства используются с политическими целями. С одной стороны, Токио важно продолжать муссировать несуществующую «территориальную проблему» и побуждать Москву «реагировать». А с другой — с целью получения политических очков внутри страны демонстрировать японскому народу «непреклонность и решимость в отстаивании национальных интересов», представляя русские острова как якобы «суверенные территории Японии». А дополнительные очки правительству Кисиды ой как нужны, ибо из-за неумелой политики и скандалов его рейтинг упал за месяц на 10 пунктов, с 57 до 47 процентов.
В Токио прекрасно понимают, что никакого конкретного эффекта правительственные протесты и представления Москве не дадут. Но японцам важно сохранять видимость «дискуссии» по «территориальному вопросу», даже в виде традиционных филиппик официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
В связи с этим хочу предложить вовсе прекратить реагировать на японские «дипломатические демарши», даже в виде критических высказываний с нашей стороны. А также игнорировать представительством ТАСС и других СМИ в Японии заявления официального Токио по «территориальному вопросу».
В Японии есть одно интересное слово «мокусацу» — «убить молчанием». Это когда с презрением молча отвергаются любые заявления и предложения противной стороны. Именно так была охарактеризована реакция правительства милитаристской Японии на условия безоговорочной капитуляции, изложенные в Потсдамской декларации союзных держав от 26 июня 1945 года. Тогда для того, чтобы образумить твердолобых японских генералов, звавших сто миллионов японцев погибнуть в славном сражении за родную землю, пришлось вступать в войну с Японией победоносной Красной армии Советского Союза. Не настал ли черед Москвы применить «мокусацу» в ответ на абсурдные и назойливые «протесты» Токио?