Глава Иракского Курдистана Нечирван Барзани выразил глубокую обеспокоенность политическими событиями в Багдаде, «которые всё больше движутся к расколу». В своем заявлении он зафиксировал, что нынешние события в Ираке ещё больше усугубляют кризис и ослабляют перспективы его решения, поскольку «нарушается весь политический процесс, управление и институты».

Иван Шилов ИА REGNUM Курды в Ираке

Это заявление появилось после того, как сотни сторонников шиитского лидера Муктады ас-Садра собрались в Багдаде у здания Верховного совета Ирака, чтобы призвать Совет объявить о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. В результате Совет объявил о прекращении работы судов по всей стране — «в знак протеста против давления митингующих». Почему было принято такое решение, остается загадкой, ведь проходящие с октября прошлого года акции протеста в Багдаде воспринимались всё же как «волнения местного значения». Теперь же наружу вылез серьезный признак «балканизации» Ирака, размывания государственно-политического и даже культурно-исторического единства страны. По сообщению иракских СМИ, ряд высших чиновников покинул страну.

Многие эксперты не считают, что на данном этапе в Ираке происходят «естественные или закономерные процессы», даже при том, что в стране уже 10 месяцев не удается сформировать правительство и что события «возникли во многом по причине прямого или косвенного воздействия извне». Внутри Ирака происходит ожесточенное противостояние политических элит: сторонники шиита Муктады ас-Садра выступают против других тоже шиитских партий, которых западные эксперты причисляют к силам проиранской ориентации. Те же эксперты утверждают, что за ас-Садром стоят американцы, возможно и саудовцы, которые планируют склонить Ирак на свою сторону и тем самым противостоять влиянию Ирана. Самому же ас-Садру создается политический имидж «иракского националиста». Становится очевидным и то, что сложившаяся тупиковая политическая ситуация не может разрешиться сама собой.

Khamenei. ir Муктада ас-Садр

В этой связи Bloomberg намекает, что нынешние иракские потрясения могут быть связаны с итогами визита в Израиль и Саудовскую Аравию президента США Джо Байдена, его стремлениями по-новому разыграть иранскую геополитическую «карту». Но помимо США, Ирана, ряда арабских стран в иракские события активно вовлечена и Турция, которая осуществляет военную операцию против Курдской рабочей партии в северных (и не только) иракских провинциях. При этом сохраняется проблема поддержки США и Израилем курдского сепаратизма с попытками отделить Иракский Курдистан. Так в очередной раз вырисовывается план распада Ирака на три части: Курдистан, шиитский юг и суннитский регион (провинции Анбар, Салах эд-Дин и значительные районы других провинций). Такой вариант уже давно рассматривается в США как вполне реальный, и для его запуска «необходимо снять внешние сдерживающие факторы».

На это указывает The New York Times, отмечая, что «Ирак движется к распаду, поскольку его политическая и властная система парализованы и реально возникает угроза гражданской войны, что может произойти как свершившийся факт». Далее утверждается, что «арабы-сунниты и курды в Курдистане активно выступают за разделение Ирака на три части и что «в любом случае это единственное решение». Известен и первый триггер процесса — объявление независимости Иракского (Южного) Курдистана. Опасность тут в том, что произойдет не только демонтаж страны, но и в Ираке может быть развязана гражданская война, в которую помимо западных стран будут вовлечены Иран, Турция, арабские страны, а разрушительное геополитические цунами достигнет берегов Каспия. При этом, по мнению американских экспертов, такой ход событий после кризиса на территории б. УССР может «приобрести для Вашингтона черты не только своевременности, но и насущной необходимости». Один из пунктов такого проекта предусматривает, в частности, после подписания с Ираном ядерного соглашения перенаправить его акцент с дальнейшего промышленного и социально-экономического развития на противостояние пограничным угрозам со стороны суннитских радикалов.

Напомним, что события в Ираке после 2003 года совпали по времени с кризисом вокруг ядерной программы Ирана. Вашингтон грозился применить в отношении Тегерана «превентивные меры по иракскому сценарию». Однако Белый дом тогда не пошел на вторжение в Иран. Перспектива участия США в создании Западного, Северного и Восточного Курдистана напрямую поставит вопрос о федерализации Сирии, Турции и Ирана. Поэтому остается только ждать, что именно станет главным маркером, который изменит геополитический облик всего Ближнего Востока, если события станут развиваться по балканскому сценарию и наступит «эпоха хаоса». Фактора некого третейского судьи пока не просматривается.