Известие о том, что новый британский авианосец HMS Prince of Wales стоимостью в три миллиарда фунтов стерлингов сломался почти сразу, как отошёл от берега для участия в учениях с США, спровоцировало волну ироничных комментариев в интернете.

Цитата из мф Приключения капитана Врунгеля. реж Давид Черкасский. 1981.СССР Беда

«Британские крысы даже плавать разучились», — смеётся Виталий.

«Дырявая консервная банка», — поддерживает Ирина.

«Новое нерабочее корыто. Страна третьего мира», — соглашается Валерий.

«Ну явно Владимир Владимирович виноват», — развивает тему Анелина.

«В топливо «новичка» налили», — соглашается Александр Калашников.

«Опять Петров и Боширов?» — вопрошает Вячеслав Власян.

«А всё туда-же… Россию побеждать собрались», — размечает Руслан.

«Великобритания — владычица морей!» — иронизирует Елена.

«Британия, правь морями! Ну или лужами, когда дождь пойдёт…» — соглашается Сергей Друбовицкий.

«Позорище!» — только и написал Виктор С.

Kenny Smith Авианосец HMS Prince of Wales ВМФ Великобритании

«В прошлом великая морская империя… в прошлом», — отозвался о Британии Тимур Галиулин.

«Их руки годны лишь на то, чтобы угнетать слабые народы, куда им до авианосца», — считает Дмитрий Римашевич.

«Бриты — напыщенные идиоты, возомнили себя сверхчеловеками, а оказалось всё как у всех», — считает Светлана С.

«А чего удивляются? Как назвали, так себя и ведёт. Баки залил — и на дно. А самостоятельно плыть не может, мамка рядом должна быть», — рассуждает Т.

«У них качество инженеров, видимо, не уступает качеству премьер-министров», — поделился мнением Павел К.

Как сообщало ИА REGNUM, новейший британский авианосец Prince of Wales отправился на учения и сломался. Корабль собирался на некую «знаменательную миссию» у побережья США, но застрял у острова Уайт на юге Англии. По данным портала UK Defense Journal, на судне может быть повреждён правый гребной вал.

Теперь авианосец стоит на якоре и ждет ремонта. В 2020 году HMS Prince of Wales на полгода вышел из строя из-за того, что затопило его машинное отделение.

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