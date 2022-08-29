Дочь русского философа и писателя Александра Дугина погибла в результате взрыва бомбы, заложенной в её автомобиле. Взрыв произошел в машине Дарьи, журналистки и последовательницы идей своего отца, когда она возвращалась в свой подмосковный дом с фестиваля, где выступал её отец. По сообщениям российской прессы, отец и дочь вместе покинули мероприятие, чтобы отправиться домой. Однако отец Дугиной, заявленный как основная цель нападения, в последний момент решил поехать на другой машине. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России установила преступника, основываясь на уликах. ФСБ заявила, что за убийством Дугиной стояла разведка киевского режима:

Джон Тенниел. Заговорщики. 1850

«В результате оперативно-разведывательных мероприятий ФСБ стало известно об обстоятельствах убийства российской журналистки Дарьи Дугиной. Установлено, что убийство было подготовлено и совершено [киевской] разведкой и что преступником была Наталья Вовк, 1979 года рождения».

Нападение на Дугина, хорошо известного турецкой общественности, и его дочь Дарью стало предметом активных обсуждений в социальных сетях.

Журналист, публицист Абдуллах Агар публикует следующий комментарий.

@abdullahagar2: «Сколько целей стоит за одним убийством? Или начинается сезон убийств/диверсий? Дарья Дугина, дочь Александра Дугина, находящегося в черном списке ЕС и США, погибла на МКАД в результате взрыва бомбы, заложенной в ее автомобиле».

@abdullahagar2: «В действительности, среди заявлений, что Дугин был мишенью, существуют и следующие версии:

— Является ли убийство прямолинейным? Или это дело рук их врагов?

— Или это попытка достичь нескольких целей одним выстрелом?

— Кому было адресовано это послание, а кого пытались запугать?

— На дестабилизацию какой конъюнктуры, прерывание какого движения оно было направлено?

— Есть ли здесь какая-либо связь/координация с Албанией?»

Адвокат Ахмет Туна Алтуноз задается следующими вопросами.

@altunoz_tuna: «Если дочь Дугина не находилась в черным списке, и если это, по всей вероятности, было терактом со стороны США, то не является ли это нарушением как разведывательной этики, так и международного права? Это не было операцией по самообороне, так же как и не было военным преступлением, определяемым международным уголовным правом. Или, поскольку никакие другие нормы международного права этого не допускают, не будет ли этот инцидент нарушением международного права?»

Цитата из видео «Дарья Дугина взорвана в своем джипе, дочь Александра Дугина» Взрыв автомобиля Дарьи Дугиной

Преподаватель университета Афьон Коджатепе, доктор наук Кемаль Карайормук публикует следующий комментарий.

@Kemalhoca: «Дугин не принадлежит Путину, он принадлежит России, и было ли это убийство организовано внутри страны или за ее пределами — вопрос к размышлению. Россия хладнокровна в этих вопросах. Всему наступает свое время. У нас погиб их посол, не последовало внятного объяснения, как мы за это поплатились. Экономический счет за случай со сбитым самолетом был нами оплачен, за другие происшествия мы не видели счетов».

@Kemalhoca: «Или просто не показали этих счетов, тоже знак вопроса. Убийство — это не простое действие, оно будет иметь последствия. Если стремятся дестабилизировать страны посредством совершения убийств, следует проанализировать результаты выборов в Японии. Мир продолжает оставаться плохим».

Пользователь по имени Ондер Озбек публикует следующий комментарий в ответ на предыдущее сообщение.

@ozbekonder66: «Пусть прозреют те, кто так любит США… США, которых они любят и которыми восхищаются, мстят отцу через его ребенка, убивая его дочь. Такие события происходят недалеко от Турции. Звонят тревожные звоночки. Разведывательные организации Турции делают что хотят. Я призываю быть осторожными с иммигрантами, которых ЦРУ привезло в Турцию из Афганистана. Афганцы, завезенные в страну при содействии Ирана и США, повсюду — в деревне, в городе, и все молодые и бодрые».

Эксперт по международным отношениям Эмрах Инджи публикует следующий комментарий.

@memrahinci: «Совершено убийство члена семьи Дугина, находящегося в санкционном списке США! Журналистка Дарья Дугина, дочь российского политолога Александра Дугина, архитектора евразийской мечты с верховенством России, погибла от взрыва бомбы, заложенной в ее машине, на Можайском шоссе в Москве».

Отставной капитан, пилот Осман Башыбюйюк публикует следующий комментарий:

@obasibuyuk90: «Убийство Дарьи Дугиной: ее отец, Александр Дугин не только евразиец, но и ультранационалистический идеолог, поощряюший российскую экспансию. Один из зачинщиков войны [на территории бывш. УССР]. Я думаю, что война была делом рук глобалистов. Национализм является необходимым условием для войны. Убийство было адресовано глобалистам».