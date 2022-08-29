В соцсетях обсуждают информацию о том, что усиление энергокризиса вызвало панику среди директоров школ в Великобритании.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

Чтобы сэкономить, в школьных классах планируют понизить температуру. Соответственно, детям может понадобиться тёплая одежда. Для учеников из наименее обеспеченных семей предлагается закупить свитеры.

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В соцсетях властям Британии посоветовали начать думать о своих гражданах и перестать снабжать нацистский киевский режим вооружением, тратя на это баснословные средства. Британских детей подписчики российских телеграм-каналов пожалели.

«Валенки надо?» — спрашивает Вера И.

«В свитере всё равно холодно, проверено», — комментирует Мария Z.

«Предлагаю отключить отопление в английском парламенте. И в министерствах. Чтоб шевелиться начали», — иронизирует Н. К.

«И про валенки пусть не забудут!» — призывает Ольга.

«Ещё больше санкций в отношении РФ — и Британия вернётся в мезозойскую эру», — отметила Татьяна.

«За что боролись, на то и напоролись, пожинайте плоды», — пишет Ирина.

«Даже дети уже страдают от глупости британской власти», — считает Sasha.

«Ну и ну, цивилизованный мир», — удивляется Ирина В.

«Бедные люди, дома холод, в школе холод, погреться негде даже, везде понизят температуру, мыться нельзя, денег нет, либо за ЖКХ платить, либо еду покупать…» — пожалела британцев Мария.

ivva Счетчики газа

«Забавно. Они хотят нам навязать свои ценности, хотя сами отопить помещения не могут толком, не говоря уже о промышленности», — заметила Зинаида З.

«Свяжу свитеры на заказ», — шутит Наталья Е.

«В холоде ещё шариковые ручки перестают писать. Так что пусть сразу на эко-карандаши переходят», — советует Анастасия.

«Прежде чем жалеть, нужно вспомнить, что, когда началась СВО, весь Запад в едином порыве запретил Россию под лозунгом «Уничтожить её и порвать на куски». Бумеранг никто не отменял», — оставил эмоциональный комментарий пользователь с ником Доберман.

«Лучше шубы пусть покупают, надёжнее», — подытожила обсуждение Лада Ш.

Как сообщало ИА REGNUM, военная и финансовая поддержка киевского режима со стороны Великобритании может иссякнуть к концу 2022 года.

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