Европейские компании останавливают производство удобрений из-за выросших цен на газ. Волна закрытий затронула крупнейшие химические концерны в Германии, Франции, Великобритании, а также в Восточной Европе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Крестьянин и крестьянка. 1885

25 августа о новом сокращении производства на всех своих заводах объявила норвежская фирма Yara. Дело в том, что более 80% затрат на производство аммиака приходится на газ, цены на который за последние недели выросли на треть. Решение может коснуться в том числе предприятия в итальянской Ферраре.

Всё это грозит усугубить и так непростую ситуацию на мировом рынке удобрений, а соответственно, на продовольственном рынке. Западные СМИ в этой ситуации пытаются найти виноватого на стороне. Так, итальянское издание Huffington Post Italia без обиняков в заголовке указывает на Россию.

«Сельское хозяйство ЕС в упадке: санкции Путина уничтожают отрасль удобрений», — гласит заголовок.

Впрочем, политики, а также простые итальянцы, выразили явное несогласие с авторами, отмечая, что в реальности Россия до сих пор официально не вводила никаких санкций против ЕС.

«Санкции работают». Это заявление Драги (премьер-министра) и Луиджи Ди Майо (глава МИД Италии). А теперь прочитайте название статьи, опубликованной к тому же журналом группы GEDI (медиаконгломератом, которому принадлежат крупнейшие издания страны), чтобы понять, что они издевались над нами полгода!» — прокомментировал новость парламентарий Джованни Ди Баттиста.

(сс) WFranz Фермеры

«Вы не слышали, что, несмотря на санкции, Россия не сократила поставки нам газа или нефти ни на кубометр и что рост цен начался год назад. Посмотрите, какие группы работают на Амстердамской бирже и получают 600% прибыли», — добавила пользователь Даниела Ла С. С.

«Как перевернуть реальность, искажая новости… Не путинские санкции разрушают сельское хозяйства в Европе, а западные санкции. И не только сельское хозяйство», — отметил Иво М.

«Против нас оборачиваются не санкции Путина, а санкции против Путина, введённые Евросоюзом, США и НАТО», — считает Лючия С.

«Это не санкции Путина, а санкции против Путина ударили по нам бумерангом», — подтвердила Илария Б.

«Значит, санкции против Путина на самом деле работают, но против нас. Всё идёт по плану», — пишет Сара И.

«Санкции реально работают! Ведь у них сейчас появился отличный повод возмутительно поднять цены на всё. Без событий в [б. УССР] и антироссийских санкций у них не нашлось бы оправдания», — заключил Алессандро Г.

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