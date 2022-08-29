Известие о том, что запрет импорта российского угля вынудил поляков вспомнить коммунистические времена (перед шахтой Lubelski Wegiel Bogdanka выстроились в очередь десятки автомобилей местных жителей), спровоцировало широкий общественный резонанс.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Кизяк им в помощь», — отметила Кристина Шведова.

«Кизяк тоже на дороге не валяется, сейчас это для них удобрение, которое нечем заменить», — ответил Закир Шокиров.

«Ума бы им в помощь», — считает Александр Иванов.

«Ещё даже осень не началась», — напомнил Антон Белов.

«Слово — серебро, молчание — золото, дрова и газ — за рубли», — замечает Сергей Гончаров.

«Я вот, честно, не понимаю политику Европы, Польши, Литвы. Они вообще о людях там не думают?» — спрашивает Эльвира Федорова.

«Во власти во всем мире олигархи, которые думают только о личном обогащении, особенно в мелких странах. Политиков по пальцам можно пересчитать: Путин, Лукашенко, Эрдоган, Трамп, президенты Китая и Северной Кореи», — считает Наталья Сухачёва.

«Польша ведет себя неадекватно. Только ради того, чтобы угодить Штатам», — считает Дмитрий Пашин.

«Что останется от Польши ближе к весне?» — задается вопросом Татьяна Овчинникова.

«Худшее ещё впереди — как говорил Джон Сильвер: «А те из вас, кто останется в живых, будут завидовать мёртвым …». А то, как было при СССР, вы будете вспоминать как о счастливом времени», — поделился мнением Дмитрий Бобков.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Греется у буржуйки

«Что ж, все к этому и шло, и их правительство прекрасно знало об этом, поэтому винить в данном исходе можно только их правительство», — считает Светлана Зеленина.

«Надо же, в Польше был коммунизм», — замечает Р.

«Коммунизма, предположим, там не было. А в социалистической Польше всё было тип-топ, и за углем в очереди они не стояли. СССР был донором для всех стран СЭВ. А сейчас пусть стоят и клянут своих польско-американских домоуправителей, то есть правительство, за «заботу» о поляках. Так еще зима не началась», — заметила Милана Вятская.

«Топите украденными у России деньгами. Сами этого хотели», — предлагает Валерий Кириллов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года Польша полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене.

О том, что в Люблине перед шахтой Lubelski Wegiel Bogdanka десятки автомобилей местных жителей выстроились в очередь, которая может растянуться на многие часы и даже сутки, известили в Reuters. Отмечается, что в основном польские угольные компании продают большую часть добываемого топлива электростанциям.

В статье приводится мнение одного из очередников, который помнит «времена коммунизма», но ему и в голову не приходило, что можно вернуться к чему-то еще худшему.

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