В стране 48 государственных программ, в том числе 9 — комплексных. Этот инструмент госрегулирования существует 11 лет, и, казалось, многолетняя «апробация» должна была бы избавить программы от просчетов и недочетов в их разработке. Однако и через одиннадцать лет Счетная палата продолжает констатировать: в программах преобладают технические показатели, не отражающие конечные результаты социально-экономического развития. Такова открытая точка зрения всей коллегии, аудиторов и высококлассных экспертов Счетной палаты, адресованная Государственной думе и Совету Федерации, поскольку палата — их орган и орган для них. Слушают там? Слушают, но не слышат: 40,8 процента плановых значений показателей в госпрограммах так и остаются без динамики, с застывшими по годам данными или даже с отрицательной динамикой (12,3%). Фактический прогресс, по сути, не отражается в отчетной информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Состав показателей и индикаторов программ нестабилен, как и утвержденные методики расчета показателей. По 6 программам внесенные изменения в сводную бюджетную роспись превысили 60 процентов от имеющихся. По ним же сложилось низкое кассовое исполнение расходов. Продолжается практика внесения изменений в состав и значения показателей в конце финансового года. Иначе говоря, денег тратится столько, сколько выделено, а делается меньше, чем обещали. И — никакой административной ответственности за то, что «правят» показатели до окончания отчетного года.

Новая методика оценки государственных программ, которую рекламировала Счетная палата, — вещь хорошая, но она вряд ли повысит качество работы исполнителей. Какими бы ни были проекты, лишь исполнение делает их реализуемыми или превращает замысел в пустышку. Деятельность работников зависит от другого — от наличия у них соответствующих деловых качеств. Этим термином практически перестали пользоваться. Деловые качества, некогда особо выделявшиеся из качеств личности управленца, теперь интегрированы в другие модели, концепции, теоретические конструкции профессионализма, хотя именно они должны были бы оставаться на вершине пирамиды всех достоинств и достижений личности, обеспечивающих продуктивность и результативность профессиональной деятельности. Сами теории профессионализма чрезвычайно усложнились. Это дало нескончаемый и приличный заработок коучам, тренерам, преподавателям, менеджерам организационно-деятельностных и др. игр. Попыток упростить теории до прикладного формата даже не предпринималось.

Kremlin.ru Заседание Счетной палаты

В стране поощряется проведение разного рода конкурсов управленческого мастерства. Одним из последних по времени стартовал конкурс «Мы — Новосибирская область». Цель организаторов — выявить и поддержать перспективных руководителей. Участвовать в конкурсе могут государственные гражданские и муниципальные служащие, члены резерва управленческих кадров и кадрового резерва региона, которые имеют управленческий опыт от двух лет.

Конкурс состоит из трех дистанционных этапов и продлится по ноябрь 2022 года. В рамках первого этапа каждому из кандидатов предстоит рассказать о своих достижениях в личной и командной деятельности. Участники, прошедшие во второй этап, подготовят эссе о ценностях госслужбы. Финальным испытанием станет подготовка предложений по оптимизации деятельности в сфере государственного и муниципального управления. По итогам конкурса десять победителей будут включены в резерв управленческих кадров региона. Финалисты также смогут представить свои идеи губернатору области.

Рассказ, эссе, сочинение и презентация — именно такие когнитивные умения, по замыслу устроителей, объективно-субъективно достаточны для выдвижения их носителей в кадровый резерв, а оттуда — в кадры. Методы стародавней кадровой работы как наблюдение за практикой труда соискателей новых должностей, сбор мнений о кандидате авторитетных коллег, отбор лишь перспективных сотрудников, проверка деловых качеств при стажировке в будущей или схожей должности оказались бесперспективными. Возможно, и другое: в системе кадровых служб регионов образовалась текучка опытных кадров или произошла смена ориентиров. Мало кто знает, что в советские времена наиболее дорожили именно такими специалистами. В ЦК КПСС был единственный человек — Е. З. Разумов, который «вёл кадры», как тогда говорили, с 1961 года по 1990 год. Лично изучал и знал всех и всё. Беседы с ним были такими, которые напоминают сегодняшний метод интервью. После XX съезда КПСС Разумов являлся председателем комиссии Президиума Верховного Совета СССР по пересмотру дел на лиц, осуждённых за политические и должностные преступления. Кстати, выступал против предложений Е. Лигачева о выдвижении Б. Ельцина секретарем ЦК ЦПСС и первым секретарем Московского горкома партии.

В стране 523,7 тысячи гражданских служащих федеральных государственных органов, из которых 39,2 тысячи служат на федеральном уровне, а 484,5 тыс. — на региональном (по последним опубликованным данным портала gossluzhba. gov.ru). Суммарная численность кадровых резервов отдельных федеральных органов исполнительной власти по состоянию на 1 января 2021 г. составила 52 391 человек. По состоянию на 1 сентября 2021 года количество лиц, включенных в резерв управленческих кадров субъектов Российской Федерации, составляет 9437 человек.

Вo втором квартале 2022 года кадровыми службами федеральных органов исполнительной власти, использующими федеральную государственную информационную систему «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», размещено 8642 объявления о замещении вакантных должностей и включении в кадровый резерв. В том числе 71,5% — о замещении должностей на конкурсной основе, 27,6% — о включении в кадровый резерв на конкурсной основе. В общее число входят и объявления для проведения целевого обучения. Наибольшее количество объявлений размещено Федеральной налоговой службой — 3082 (35%), Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — 605 (7%), Федеральным казначейством — 601 (7%), Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору — 507 (5,4%), Федеральной службой государственной статистики — 458 (5%), Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии — 415 (5%), Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору — 369 (4%), Федеральной таможенной службой — 337 (4%), Федеральной службой по надзору в сфере природопользования — 211 (2,4%), Федеральной службой по надзору в сфере транспорта — 206 (2,4%).

минспорттуризм Участники республиканского конкурса «Молодёжный кадровый резерв» на стажировке. Республика Марий Эл

Не всегда есть прямая зависимость между количеством размещенных федеральными органами исполнительной власти объявлений и количеством откликов на них. В частности, в 9 раз превышает число откликов по Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в 1,4 раза — по Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, в 1,3 раза — по Министерству финансов Российской Федерации. Обратная ситуация наблюдается в Федеральной налоговой службе, Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной таможенной службе, Федеральной службе по труду и занятости.

«Высокопрофессиональные и перспективные» сотрудники федеральных органов исполнительной власти, государственных органов субъектов Российской Федерации, государственных корпораций и организаций, рекомендованных руководителем («первым лицом»), включаются в федеральный резерв управленческих кадров. Федеральный резерв состоит из трех уровней:

· высший уровень резерва — руководящий состав государственных органов федерального и регионального уровней, а также государственных корпораций и организаций;

· базовый уровень резерва — руководители среднего уровня государственных органов федерального и регионального уровней, а также государственных корпораций и организаций;

· перспективный уровень резерва — государственные гражданские служащие, а также сотрудники государственных корпораций и организаций в возрасте до 35 лет.

Структурно всё расписано четко и ясно. Есть подраздел https://edu.gossluzhba.gov.ru с пунктами: приоритетные направления профессионального развития, дополнительное профессиональное образование, иные мероприятия по профессиональному развитию, материалы для самостоятельного изучения. Наполнение максимальное, но есть два но. Первое но — придирчивое. В подразделе есть пункт «Самооценка», состоящий из самопроверочного теста с 40 вопросами и с 3–4 вариантами ответов на каждый из них. Придирчивость заключается в том, что в тесте есть вопросы, которые кажутся не вполне подходящими для адекватной ориентировки адресатов. Например:

Федеральное собрание Российской Федерации состоит из двух палат:

· Верховного Совета и Совета безопасности Российской Федерации;

· Совета Союза и Совета национальностей;

· Государственной думы Российской Федерации и Совета национальностей;

· Совета Федерации Российской Федерации и Государственной думы Российской Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Определите предложение, в котором НЕ пишется раздельно:

· Никто (не)застрахован от ошибок.

· Путешественникам (не)где было расположиться на ночлег.

· Сегодня вы (не)плохо справились с работой.

· Ученые утверждают, что есть (не)исследованная часть Антарктиды.

В каком варианте ответа допущена ошибка в употреблении предлога:

· прийти вопреки желанию;

· одержать победу благодаря совету;

· действовать согласно указания;

· действовать согласно указу.

Выберите вариант ответа, в котором перед «чем» нужна запятая:

· Федеральный закон вступает в силу не ранее (?) чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

· Об изменении существенных условий служебного контракта гражданский служащий должен быть уведомлен представителем нанимателя в письменной форме не позднее (?) чем за два месяца до их введения.

· Темпы изменения структуры рынка информационных технологий возрастут, в результате чего доля рынка программных средств и рынка услуг в инновационном сценарии будет выше (?) чем в консервативном сценарии развития.

Дисциплинарное взыскание к государственному гражданскому служащему не может быть применено:

· позднее 1 года со дня совершения дисциплинарного проступка, а по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее 4 лет со дня совершения дисциплинарного проступка;

· позднее 6 месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка, а по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее 2 лет со дня совершения дисциплинарного проступка;

· позднее 3 месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка, а по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее 1 года со дня совершения дисциплинарного проступка.

Audit.gov.ru Счетная палата РФ

Основными должностными обязанностями государственного гражданского служащего НЕ являются:

· соблюдение служебного распорядка государственного органа, в котором он замещает должность государственной гражданской службы;

· исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом по замещаемой должности;

· неразглашение сведений, составляющих государственную тайну, и сведений, ставших ему известными, касающихся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающих их честь и достоинство;

· участие (членство) в управлении политической партией, иной общественной организацией.

Грубым нарушением государственным гражданским служащим своих должностных обязанностей НЕ признается:

· отсутствие на служебном месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня;

· разглашение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну;

· неисполнение государственным гражданским служащим по уважительной причине своих должностных обязанностей;

· появление на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Что будет, если нажать на указанный значок?

· остановка загрузки страницы;

· переход на предыдущую страницу;

· обновление страницы;

· закрытие браузера.

Выборы Государственной думы Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом назначает:

· Конституционный суд;

· Совет Федерации;

· президент Российской Федерации;

· Верховный суд.

Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации и иных федеральных судов устанавливаются:

· внутренними положениями, принимаемыми высшими судебными органами;

· указом президента Российской Федерации;

· федеральным конституционным законом;

· федеральным законом.

Второе но заключается в необходимости связать начало статьи и ее заключительную часть. В статейном тексте это сделать просто, поскольку все госслужащие так или иначе имеют отношение к проектированию, разработке, написанию и исполнению тех или иных частей и частиц государственных программ Российской Федерации. Сведений о том, каков их персональный вклад в реализацию программ, днем с огнем не найти. Допустим.

Но почему современных «разумовых» не интересует вопрос о готовности соискателей государственных должностей именно к работе по реализации госпрограмм? Это — главная проблема и, конечно, высокая планка для добровольцев. И еще: почему раздел «Профессиональное развитие» открывается методическими материалами на тему «Взаимосвязь управленческого потенциала и когнитивных характеристик руководителей разных уровней управления»? Все-таки такого рода материалы — высшего акмеологического уровня размышлений. К тому же управление — коллективное ремесло, а не индивидуальное искусство. Управленческие умения приобретаются. С ними не рождаются. К тому же речь о сотнях тысяч сотрудников, а не об избранных и особо одаренных. И все они должны осознавать и развивать свои умения по реализации актуальных народнохозяйственных задач, изложенных в госпроектах, в процессе — извините за тавтологию — реализации актуальных народнохозяйственных задач, изложенных в государственных программах Российской Федерации. Что же касается тестовых заданий, то важнее спросить о способностях найти ответ на вопрос, а не выяснять особенности содержания отсеков кратковременной и долговременной памяти руководителя.