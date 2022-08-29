Западные СМИ продолжают заниматься словесной эквилибристикой, описывая происходящие вокруг Запорожской АЭС события. В связи с очередным обстрелом издание ANSA цитирует пресс-секретаря МИД России Марию Захарову, которая обвинила Киев в ядерном терроризме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина «Наполеончик»

По мнению журналистов, это заявление стало ответом на «тревожные сообщения из Киева о риске разлива радиоактивных веществ» из-за непрекращающихся обстрелов. При этом СМИ явно не интересует, откуда прилетают эти снаряды. По всей видимости, они материализуются в воздухе прямо над станцией.

Также СМИ обходят полным молчанием тот факт, что АЭС находится под контролем российских войск. В связи с этим последние заявления из Вашингтона с требованием вернуть киевскому режиму станцию как бы повисают в воздухе. Они же указывают на одну из целей устроенного Киевом ядерного шантажа.

Пользователи соцсетей в Италии указывают на двусмысленные сообщения массмедиа, призывая журналистов указывать, что в настоящее время станцию контролируют российские войска. Соответственно, заявления о том, что её обстреливают русские же, не имеют никакого смысла.

«Эти сумасшедшие русские бомбят свои же войска, которые там находятся с марта! Конечно, мы в это верим», — саркастично прокомментировал Карло М.

«Невероятно, газеты хотят, чтобы мы поверили, что русские бомбят своих солдат. Тем временем комик угрожает Европе ядерной катастрофой, наверное, чтобы стать на один уровень со своими хозяевами, которые уничтожала два города ядерными бомбами», — добавил Массимо Л.

«Сказки о том, что русские сами себя бомбят, действительно для идиотов», — вставил Алессандро Джованни Г.

Министерство обороны России Обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ

«Комик пытается шантажировать Европу», — кратко заметила Галла Г.

«Русские никогда бы не бомбили занятую ими централь. Это [киевские военные] пытаются всеми силами спровоцировать ЧП, чтобы дать повод для вмешательства НАТО и расширить масштабы войны. Чем скорее это закончится, тем лучше», — развернула мысль Джулия Ф.

«Кто бомбит? Киев хочет, чтобы НАТО вмешалось, а Россия уже готова к финальному удару. Боюсь, мы ещё увидим большую войну», — пессимистично заметил Марино С.

«Тем временем «долговечное» правительство Италии продолжает поддерживать «героическую» армию Киева, занимающуюся бомбардировкой атомной электростанции», — пишет Паоло Р. Л.

«Это солдаты актёра… Куча слов в заголовках, чтобы не сказать, что это [киевский режим] бомбил. Как неловко», — отметил Антонио Р.

«Почему бы вам не сказать чётко правду? Что за бомбардировкой централи стоят… не русские», — предложил Элио Ф.

«Чернобыль мы пережили, переживём и Запорожье. Насчёт [б. УССР] не знаю», — заключила Грация В.

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