Заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о том, что Евросоюз в краткосрочной перспективе столкнётся с серьёзными вызовами из-за антироссийских санкций, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 29 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жозеп Боррель

Европейский чиновник многократно подчеркнул, что санкции носят чисто ограничительный характер, который якобы вставляет палки в колёса российской экономике, от чего Россия очень мучается и страдает. Такие голословные заявления, тем не менее, являются лишь завесой для самой главной части «боррелевского спича». С его слов, Евросоюз ждут большие неприятности, связанные с последствиями введения антироссийских санкций.

Если учесть тот факт, что Боррель является европейским чиновником, то он понятия не может иметь о том, как на самом деле обстоят дела внутри российской экономики. А вот по поводу экономических перспектив Европейского союза Боррель может сказать очень много, т. к. он с головой окунулся в этот омут, отчего уже который месяц ходит словно опалённый.

Даже свою воинственную риторику Боррелю пришлось стыдливо завернуть в трубочку, так как никакой победы над Россией на поле боя ему не увидеть, а вот гроб для европейской экономики уже заказан. Причём гвозди, которыми будут заколачивать крышку этого гроба, прибудут зимой.

«Предстоящая зима будет самой холодной для Европы за последнюю тысячу лет. И это отнюдь не погодный фактор», — отметил Сергей М,

Многие пользователи отмечают, что вся Европа уже стоит на ушах из-за последствий антироссийских санкций, а Боррель осмеливается лишь анонсировать серьёзные вызовы.

«Евросоюз уже столкнулся с последствиями своих же санкций, в Германии вон газовые хранилища заполнить всё не могут, а ведь скоро зима», — указывает Руслан С.

Некоторые комментаторы отмечают, что, несмотря на вред, который наносят Европе антироссийские санкции, Боррель и весь западный истеблишмент продолжают упорно толкать европейскую телегу прямо в овраг.

«Боррель сам признает вред санкций, но при этом поддерживает продолжение такой политики. Идиотизм в чистом его проявлении», — считает Давид К.

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Часть людей полагает, что серьёзные вызовы, о которых рассказывает Боррель, уже этой зимой обернутся для руководства ЕС народными протестами. Всё это неминуемо выльется в политическую катастрофу, пишут граждане.

«Одно дело запретить спорт, другое — экономику. Тут не черта под доминированием, тут черта под здравым смыслом. И как бы они ни готовы были платить за свободу, это только слова. Люди уже в гробу хотят видеть эту вашу [бывшую УССР]. Скоро платёжки будут такие, что они вам сами майдан устроят. Готовьтесь», — пишет Ева А.

«Запасаемся попкорном и ждём, когда в ЕС начнётся драка. И кто в этом будет виноват? Конечно, не США и еврочиновники. Нет, они святые. Россию назначат виновной и лично Путина. И будут всем об этом рассказывать. А протесты свои они попытаются задавить полицией», — предрекает Илья П.

Напомним, 28 августа глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил в беседе с Kronen Zeitung о том, что Евросоюз в краткосрочной перспективе столкнётся с серьёзными вызовами из-за антироссийских санкций.