Статья за авторством уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона для газеты Daily Mail, в которой политик заявил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию — умопомрачительными, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 29 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Британский премьер-министр отметил, что жители острова уже ощущают на себе дыхание предстоящей зимы. Он указывает на то, что людей уже очень сильно волнует цена за обогрев домов, а ведь это всего лишь конец летнего периода. Самый кошмар начнётся в середине осени, когда без отопления жителям Великобритании придётся очень туго.

Несмотря на то, что британский премьер-министр своей личной подписью прекращал импорт российских энергоресурсов, тем не менее виновницей начавшегося энергетического кризиса он назвал Россию, которая, видите ли, посмела начать специальную военную операцию на территории бывшей УССР, и теперь за всё это должны страдать простые жители Великобритании.

«Сам создатель электрокатастрофы британской говорит», — отметил Сергей А.

Многие пользователи считают, что Джонсон буквально издевается над британцами, совершая акт мести за то, что ему указали на дверь из кабинета премьер-министра. Раздаёт циничные предупреждения вместо того, чтобы попытаться хоть как-то спасти положение, — вот чем на самом деле занимает Джонсон.

«Предупредил — молодец. А кто позорный кризис с энергоресурсами организовал, эта циничная особь сказать не хочет?» — спрашивает Михаил В.

«Джонсон — один из самых бездарных политиков, которого только в Одессе признали почётным. Он своими действиями угробил экономику Великобритании, а теперь, как ни в чём не бывало, уходит со своего поста и желает своему народу удачно пережить предстоящую зиму с космическими ценами за электричество», — указывает Настя П.

Некоторые комментаторы отмечают, что сейчас Джонсону активно ищут замену, а лидером выборной гонки уже вызвалась быть Лиз Трасс — нынешний министр иностранных дел Великобритании, которая успела отметиться крайне агрессивной политикой в отношении России, а также курьёзными выступлениями, которые вызывают опасения по поводу её адекватности.

«Держите Лиз Трасс от кнопок подальше, а то она в припадке повторит полёт Мюнхгаузена за электроэнергией», — пишет Геннадий М.

Tom Witham Лиз Трасс

«Сейчас на фоне экономической катастрофы к власти придёт самая безумная русофобка Лиз Трасс и мы увидим, как к жизни возвращается фашизм», — написала Нина П.

Нашлись и те, кто отмечают, что западные политики лгали всему миру, что за зелёной энергетикой будущее и что страны Европы уже практически полностью пересели на экологические источники энергии. Теперь мы видим, как лживая политика Запада стала для него капканом, в который он благополучно угодил.

«А где вся эта распиаренная зелёная энергетика? Ведь буквально через несколько лет ею хотели уже углеводороды заменить. На полном серьёзе «эксперты» рассуждали, что скоро нефть и газ просто перестанут покупать. Чуть стало нестабильно на рынке, и цены улетели в космос, а про зелёную даже вспоминать перестали. Как так?» — спрашивает Алексей Г.

Напомним, 28 августа газета Daily Mail опубликовала статью за авторством уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который заявил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию — умопомрачительными.