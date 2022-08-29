Заявление эксперта по России британской компании Capital Economics Лайама Пича о том, что Российская Федерация способна остановить экспорт газа в Евросоюз без негативных последствий для национальной экономики как минимум на год, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 28 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Москва & Лондон

Мнение британского эксперта основывается на том, что в данный период времени цена на газ в Европе настолько высока, что значительно сократившиеся объёмы поставок российского голубого топлива в ЕС приносят в бюджет России суммы даже большие, чем до ужесточения антироссийских санкций. Но прекратив осуществлять транспортировку газа в Европу полностью, Россия лишится серьёзного куска дохода.

Тем не менее эксперт уверен, что Российская Федерация сумеет продержаться ещё год после остановки экспорта газа в ЕС за счёт продажи нефти. Таким образом, британец утверждает, что российская экономика держится за счёт либо газовой, либо нефтяной трубы.

«Надеюсь, генерал Мороз не подведёт», — написал Евгений Щ.

Многим пользователям не понравилась такая трактовка экономической системы Российской Федерации. Граждане уверены, что британцам стоило бы задаться вопросом о том, сколько продержатся они без российского газа, а не Россия, оставшаяся без европейских клиентов.

«Английские эксперты изучают вопрос не того, на сколько лет ЕС и Великобритания могут остаться без российского газа, а на сколько Россия может их отключить, выставляя Россию в негативном ключе. Не себя любимых, а всё ту же Россию. Откровенная подмена понятий и сплошная манипуляция общественным мнением», — заметил Радион Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

Некоторые комментаторы отмечают, что британский эксперт упускает главный фактор, за счёт которого российская экономика даже не почувствует остановку экспорта газа в ЕС, заключающийся в том, что голубое топливо будет продано кому-то другому. А этот кто-то другой обязательно найдётся.

«Всего лишь на год? Так-то Россия может вообще отрубить газ в Европу и продавать его только в дружественные регионы и больше никуда. Не надо выдавать желаемое за действительное. России Европа нужна была только лишь в политическом и мировоззренческом качестве, а экономические вопросы всегда были вторичными. Теперь мы каждый сам за себя, живём порознь», — пишет Павел В.

«России не составит проблем найти других покупателей. Российские энергоресурсы в мире очень востребованы. А вот европейцам будет затруднительно найти альтернативу российскому газу. Тем более что за последний год они так и не нашли никого лучше, чем Россия», — указывает Дмитрий П.

Часть людей полагает, что Запад пытается найти себе оправдание и переключить внимание недовольного населения на проблемы внутри России, которых может даже и не быть.

«Европа ведь сама отказалась от российского газа, а теперь ноет, что аналогов найти не может и платить за них не в состоянии. Нет бы открыть «Северный поток — 2», снять с России санкции и жить как прежде. Но нет, они рассматривают возможность того, что они вовсе останутся без российского газа. Сумасшедшие!» — написал Арман М.

«Европа привыкла жить хорошо за счёт дешёвого российского газа. Теперь всё по-другому», — отметил Тайлер Д.

Напомним, 28 августа агентство Bloomberg опубликовало мнение эксперта по России британской компании Capital Economics Лайама Пича, который заявил о том, что Российская Федерация способна остановить экспорт газа в Евросоюз без негативных последствий для национальной экономики как минимум на год.