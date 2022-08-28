Власти города Майами (США) начали выкупать у местных жителей оружие для того, чтобы затем отправить его боевикам киевского режима. Об этом 27 августа в микроблоге в Twitter сообщает администрация города.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

Выкуп оружия начался 26 августа. Администрация города намерена таким образом побудить местных жителей очистить город от оружия и помочь киевскому режиму.

Городской департамент полиции предлагает за оружие от 50 до 150 долларов. Дороже всего оценили оружие под калибры 223, 5,56×45 мм и 7,62 мм.

Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения выразили предположение, что США таким образом хотят разоружить своих граждан. Иные также выразили сомнение в том, что американцы будут массово сдавать оружие.

«Побежали сдавать, аж топот по всей планете слышен. Ходуном всё заходило», — иронизирует Алексей Л.

«Очереди, наверное, с километр», — смеется santass.

«Калаш» в Америке — это почти семейная реликвия, а «мосинка» — икона. Так что держите карман шире», — с сарказмом добавил «Серый лёд».

«Решили разоружить своих, видимо, слишком часто стреляют», — пишет Злата Ч.

«Лучше пусть себе стволы оставят, им скоро свою гражданскую войну внутри США воевать, самим пригодятся…» — отметил Дмитрий.

«Правильно. Зачем это нужно — вооружённое население перед очередным его нагибом?» — не без сарказма отметила Елена.

«Что, «хаймерсы» кончились?» — пошутил один из участников обсуждения.

«Надеюсь, обычные американские граждане не такие придурки, какими их видят в правительстве?» — отреагировал L.

«И ключи от квартиры сдайте, там теперь беженцы жить будут. А вам взамен пособие 200 баксов», — иронизирует Наталья.

«Гражданской войны опасаются. Тупая попытка разоружить население», — считает Tinatin.

«И в Америку сразу хлынул поток контрабандного оружия из [б. УССР]. Там его обменяют на доллары. Оружие вновь поступит [киевскому режиму]. И опять повтор контрабандной поставки…» — шутит Murzik M.

«Американцы хотят поймать двух зайцев сразу: обезоружив население, проще подавлять недовольных внутри страны. Продолжая вооружать [киевский режим], умирающий гегемон всё ещё пытается быть здоровячком. Хитрость, как и опыт, его ж не пропьёшь», — добавила Мила.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«А как же! Америка всегда в первую очередь о себе заботится, и плевать на всех остальных. Это их закон выживания и облапошивания всех и вся! Кто ещё этого не понял, тот дурак!» — отметила Oksana.

«Как стрелковое оружие поможет, если все решает авиация и артиллерия?..» — в недоумении «Сократ Стопором».

«Интересный способ обезоружить людей», — смеется Alexander K.

«Там вроде особой радости от боевых действий на [территории б. УССР] заметно никогда не было. А сейчас, помимо налогов и конских ценников на все, ещё и стволы сдать? Верится с трудом», — прокомментировал ratamahatta.

«А бандиты в Майами прям-таки захотят отдать [киевскому режиму] свои стволы по дешёвке…» — подытожила Julia.