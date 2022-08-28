Если Россия на год прекратит поставлять газ в Европу, то для ее экономики это не обернется серьезными последствиями. Об этом со ссылкой на данные британской консалтинговой компании Capital Economics сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По информации СМИ, текущий год — худший для энергетики Европы за последние десятилетия. В частности, в конце августа до рекордных показателей повысилась стоимость электроэнергии в Германии и Франции. Кроме того, в Европе на фоне сокращения поставок российской нефти и газа, продолжается рост цен на энергоносители.

Эксперты Capital Economics пришли к мнению, что российская сторона в течение трех лет может поставлять Европе газ на уровне примерно 20% в сравнении со стандартным объемом. Более того, аналитики считают, что Москва может в течение года без серьезных последствий для российской экономики вовсе не поставлять странам Европейского союза газ.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что России действительно нужно прекратить поставки газа в Европу. Иные указали на то, что достаточно оставить без газа Европу на несколько месяцев и это не останется без последствий для ЕС.

«Давно пора! Может, тогда поймут? Отключить надо было в феврале, 24 [числа]!» — отреагировала Lаna.

«Из-за дешевых энергоресурсов умные люди производство будут переносить в Россию…» — добавил Vladimir.

«Европа должна отвыкать воображать себя уникальной и незаменимой. Это всего лишь маленькая часть большого мира. России всегда будет кому предложить ресурсы», — написала Julia.

«Может прекратить, а может и нет… Хотелось бы, чтобы прекратила. А то получается, что мы им газ, а они на нас с оружием…» — пишет Elena.

«Нет уж, дорогие враги, покупайте наш дорогой газ», — с сарказмом призвал L.

«В самом начале операции многие горячие головы закричали: «Закрывайте вентиль!» Спокойно, всё по плану — ближе к зиме. А им года хватит загнуться…» — прокомментировал 85 180.

Жан-Франсуа Милле. Крестьянки с хворостом (фрагмент)

«Пусть посидят в XIX веке, чтобы было потом с чем сравнивать. А то разбаловали мы их совсем, русофобию ещё посмели разворачивать какую-то в благодарность за дешёвый газ», — отметил Dmitri.

«На год уж не надо… Достаточно будет месяцев 3-5… И коллапс неминуем», — считает К. В.

«Хотелось бы на годик отключить их, — глядишь, мозги на место встанут и шапку превосходства снимут», — комментирует новость Евгения.

«Нет, пусть сами себя отключат в новом пакете санкций… Так смешнее», — отреагировал Виктор М.

«Пока платят, надо продавать по спотовым ценам. Пусть Европа деньги тратит», — написал Vladimir B.

«Давайте для начала на месяц. Декабрь, например», — иронизирует Алексей К.

«Какая весёлая всё [же] зима будет», — смеется один из участников обсуждения.

«Европе главное пережить всего одну зиму, а дальше без газа будут легко обходиться», — не без сарказма отреагировал «Буржуй».

«Не может, а должна!» — подчеркнул 16 490.

«Вернём Европу в средние века!» — иронизирует Андрей F.

«Еще в 2014 [году] надо было это сделать. Наверняка Европа бы заставила [киевский режим] и соглашения выполнять, и рот не открывать в адрес России…» — добавила Lily.

«Ну и давайте дадим почувствовать Европе, кто в доме хозяин», — призвала Маргарита Б.

«Я одно понять не могу: все эти годы ЕС процветала благодаря низким ценам на энергоносители? То есть РФ кормила?» — подытожил еще один участник обсуждения.