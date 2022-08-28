Заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что Россия сохраняет установку на миролюбивый внешнеполитический курс и продвигает объединительную региональную повестку дня, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 28 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

С главой Министерства внешних дел РФ сложно поспорить, ведь, несмотря даже на то, что весь коллективный Запад ополчился против России, натравил против нашего народа нацистских боевиков и пытается уничтожить наше государство, Москва не оставляет попыток договориться, что называется, человеческим языком.

И это обходится России дорогой ценой. Но, жертвуя собой, наша страна позволяет теплиться надежде, что когда-то геополитические игроки начнут действительно играть по правилам и предпочтут дипломатический путь разрешения конфликтов военному. А принять участие в новой глобальной войне, навязанной Западом, которая может погубить всё человечество, мы и так всегда успеем.

«Миролюбивый внешнеполитический курс России уже обогатил язык западных цивилизаций словом «бистро». Этой зимой добавится ещё одно — «Печь буржуйка», — шутит Алексей М.

Многие пользователи уверены, что если бы Запад не пытался вцепиться России в горло, то процесс интеграции в «западную цивилизацию» шёл бы полным ходом даже сейчас. Но даже у миролюбивой российской элиты сработала функция самосохранения.

«Мы миролюбивые, но кто к нам с мечом придёт, тот от него и погибнет!» — напоминает Антон В.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

«И это настоящая правда! Потому что наша страна любит всех и со всеми готова сотрудничать. Главное, чтобы партнёры не был русофобами и нас не подставляли», — пишет Иван Ф.

«На самом деле, у России и правда достаточно миролюбивая политика. На контакт готова идти со всеми странами! Лишь бы наши интересы уважали тоже», — указывает Маркел Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что миролюбивость России позволит в будущем сплотить вокруг нашей страны всех, кто не готов продавать первородство за чечевичную похлёбку, а значит, противостоит гегемонии США.

«Россия всегда ценила традиции, причем не только свои, но и чужие. О чём говорит и сохранение памятников немецких бойцов. Не стали же опускаться до уровня Европы и уничтожать их. Мы выше этого», — считает Никита П.

«Всё правильно сказал, да только т. н. «цивилизованный» мир это и слушать не будет. Они же самые белые, самые умные, самой верной дорогой шагают. В пропасть», — подметила Надежда К.

Часть людей полагает, что миролюбивая внешняя политика должна быть к месту. Сейчас настал момент, когда миролюбивость должна отойти на второй план.

«Наверху должны понимать, что любое «миролюбие» со стороны России Запад только раззадоривает. Зачем такие заявления? Именно для того, чтобы Запад дёрнулся, и поймать их на болевой?» — интересуется пользователь Quad Romb.

«Только силу понимает Запад. Миролюбивостью мы уже десятки лет пытались от них добиться нормального к нам отношения. Только хуже себе же сделали. Теперь нужно, чтобы миролюбивость была с кулаками. Если что не так, сразу в глаз пробивать!» — поделился своим мнением Виктор К.

Напомним, 27 августа министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил на V Глобальном форуме молодых дипломатов в Казани о том, что Россия сохраняет установку на миролюбивый внешнеполитический курс и продвигает объединительную региональную повестку дня.