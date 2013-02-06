Москва, 6 февраля, 2013, 07:23 — ИА Регнум. В ночь на 6 февраля на юго-востоке Москвы грабители вынесли банкомат одного из коммерческих банков из кафе быстрого питания Subway (Новочеркасский бул., д. 54, корп. 1).

По данным источника в правоохранительных органах, трое молодых людей на глазах у посетителей выломали банкомат из креплений, вынесли его на улицу, погрузили в машину и скрылись. В банкомате находилось несколько миллионов рублей.

Объявлен план "Перехват".