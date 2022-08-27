Североатлантический альянс намерен усилить присутствие в Арктике, так как сотрудничество Российской Федерации и Китая в регионе идет вразрез с интересами стран — членов военного блока. Об этом 26 августа в ходе визита в Канаду заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Фредерик Эдвин Черч. Айсберги. 1861

По словам политика, «возможности России на Севере» являются стратегическим вызовом для НАТО.

Генсек НАТО также уточнил, что в планах у КНР — создание крупнейшего ледокола. Кроме того, Столтенберг добавил, что десятки миллиардов долларов Китай вложит в инфраструктуру, энергетику и инновационные проекты на Крайнем Севере.

«Пекин и Москва усилили свое реальное сотрудничество в Арктике. Это лишь часть их углубленного стратегического партнерства, которое является вызовом нашим ценностям и интересам. Наш ответ — сильное присутствие в регионе», — сказал он.

Заявление Столтенберга обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения указали на то, что у стран НАТО нет нормальных ледоколов для усиления присутствия в Арктике. Иные отметили, что страны НАТО хотят усилить присутствие на Крайнем Севере из-за природных ресурсов, которые здесь имеются. Были и те, кто порекомендовал странам НАТО пережить грядущую зиму, а затем уже размышлять на тему усиления присутствия в Арктике.

«Ой, да он чего только не заявляет. База в Арктике — это не палатки с военными в теплой Европе. Тут годы нужны», — отреагировал Сергей.

«Они там будут оберегать наши природные ресурсы от нас самих. Такие заботливые и рачительные. У сирийцев нефть охраняют», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«Геологическая разведка показала, что там большое количество ископаемых, вот и пытаются вякать», — также добавила Виктория.

«Морозы там сильные, белые мишки злые. Идите ребята в Арктику. Вас там ждут с нетерпением», — с сарказмом призвала Людмила Павловна.

Джон Макаллан Суон. Холодный север

«Вот туда его и надо отправить на зиму идиота», — не выдержал А. Р.

«Зачем им Арктика? Этой зимой она сама к ним придет», — смеется Игорь.

«Вы сначала эту зиму переживите, потом про Арктику поговорим», — иронизирует Юрий Д.

«Мечтать не вредно…» — пишет Татьяна Ф.

«Дядя, ты в своей Европе целым и незамёрзшим останься. Эвон куда потянуло», — написал еще один участник обсуждения.

«Защищать интересы стран, входящих в НАТО. Или по-русски, чтобы американцы могли беззаботно, как в Сирии, в Арктике качать нефть», — прокомментировал заявление Столтенберга Alexandro.

«Несут демократию белым медведям», — смеется Елена.

«Один раз там подлодка США вмёрзла так, что нашим пришлось спасать. У них ледокольного флота нет вообще. Какое уж там присутствие в регионе?..» — не понимает Игорь С.

«На чём они туда добираться собрались, на плотах? У них же даже одного нормального ледокола нет», — также отметил Mihail М.

«Защитили Югославию, Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан — защитим и Арктику», — с сарказмом пишет Aleksey.

«А что у белых медведей проблема с демократией?» — шутит Злата.

«Пусть проживёт эту зиму в Европе, а потом ещё раз подумает!» — призвал Igchuk.

«Кроме шуток. Арктику нужно срочно и глобально осваивать. Есть риск того, что американцы таки построят ледокольный флот…» — подытожил Sho.

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