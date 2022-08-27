Попытка прорыва киевских боевиков на Николаевско-Криворожском направлении, которую успешно остановили подразделения Воздушно-десантных войск России, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 27 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Согласно имеющимся данным, ВСУ, как им и положено, решили совершить заранее обречённую на провал попытку прорваться на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты. Бронетехника у нацистов была, но у российских десантников были зоркие глаза, чтобы заранее заметить движение врага, и соответствующее вооружение, чтобы успешно разбить бандеровское скопище.

«Наша оборона крепка, как никогда! Враг не пройдёт!» — уверен Дмитрий Н.

Многие пользователи вспомнили обещания киевской верхушки о том, что вот-вот, и ВСУ пойдут в контрнаступление, чтобы, как они уверяют, снова установить свой нацистский контроль над освобождёнными территориями бывшей УССР. Граждане подозревают, что эта попытка прорыва и была тем самым «контрнаступлением», о котором нацисты треплются уже не первый месяц.

«Это, что, и было то самое «контрнаступление» ВСУ, о котором нацисты так долго говорили? Ну, знаете ли, лучше бы вообще никакие прорывы не осуществляли. А то ведь стыдно даже как-то», — отметил Евгений У.

Некоторые комментаторы отмечают, что попытки прорыва со стороны ВСУ так всегда и будут оставаться лишь попытками, потому что о наступательных способностях киевских боевиков пока что никто не слышал и подтверждения им не видел.

«Любые попытки прорывов ВСУ всегда будут оборачиваться бегством нацистов. У ВСУ одна судьба — смерть или плен. Военное дело — это не их конёк», — подметил Клим М.

«Террористы решили отказаться от своих привычных террористических дел и решили попытаться одолеть русских парней. Результат не заставил себя ждать. Советую в следующий раз нацикам совершить попытку прорыва прямо в плен. Так хотя бы живыми останетесь», — советует Алексей Т.

Часть людей полагает, что прорываться сквозь российских десантников может только либо безумец, либо безголовый нацист. И тем, и тем в любом случае грозит лишь одно — смерть.

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«По классике. Жалкая попытка ВСУ была прервана нашими бравыми солдатами. Непонятно, на что рассчитывает киевский неонацистский режим. У нас в спецоперации только самые мощные и профессиональные бойцы задействованы. Идти против них — верная смерть», — указывает Лейсан Д.

«Наши Воздушно-десантные войска на протяжении уже долгого времени доказывают, что не просто так они получили свою славу. Спасибо всем нашим военным структурам за их нелёгкий труд», — написала Аиша Н.

Ряд пользователей указывает на то, что чем чаще киевское командование посылает свой личный состав на убой, тем меньше препятствий на своём пути встречают российские войска в ходе наступления.

«Пущай и дальше «прорываются». Так проще сокращать число упоротых бандеровцев. В открытом бою они не прячутся за гражданских, а значит, у наших военных в прицеле появляется лёгкая цель», — считает Марат П.

Напомним, 27 августа на сайте Министерства обороны Российской Федерации была опубликована информация, согласно которой подразделения Воздушно-десантных войск России остановили попытку прорыва киевских боевиков на Николаевско-Криворожском направлении.