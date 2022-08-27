Любая страна с положительным сальдо текущего счета платежного баланса в открытой экономике вывозит капитал либо через рост государственных валютных резервов, либо через частный сектор, говорила глава Банка России 5 лет назад. Поэтому, по её словам, «отток капитала — это необязательно плохо, а приток капитала — это не всегда хорошо для экономики». Более того, Эльвира Набиуллина подчеркивала тогда, что показатель чистого оттока капитала в публикуемой статистике платежного баланса нельзя отождествлять с незаконным вывозом или «бегством» капитала».

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Напомним, что по итогам только первого полугодия, по данным Центробанка, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ относительно аналогичного периода прошлого года выросло в 3,5 раза, составив 138,5 млрд долларов. Динамика текущего счета платежного баланса, как отмечалось Банком России, определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате значительного роста экспорта из-за роста цен при снижении импорта. Объем экспорта товаров и услуг в этот период превысил аналогичный период на 37% до 319,5 млрд долларов, а импорта — снизился на 7% 161,1 млрд долларов.

Примечательно также, что положительное сальдо финансового счета платежного баланса, выросшее в первом полугодии в 2022-м по сравнению с тем же периодом 2021-го в 3,2 раза до 130,8 млрд долларов, учитывало снижение обязательств. При этом, по прогнозам ЦБ РФ, как говорится в проекте доклада об основных направлениях денежно-кредитной политики на ближайшие три года, по итогам 2022-го ожидается рекордный профицит счета текущих операций на уровне 243 млрд долларов. По пересмотренному же в сторону увеличения прогнозу Минэкономразвития профицит внешнеторгового баланса РФ вырастет до 300 млрд долларов, о чем середине августа сообщал Интерфакс со ссылкой на информацию, озвученную федеральным чиновником журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Еще в майской — предыдущей — версии макропрогноза ведомство считало, что данный параметр достигнет 230 млрд долларов. В первом полугодии, согласно цитируемым изданием словам чиновника, был экстремально высокий торговый баланс за счет экспорта. По мере восстановления импорта и определенного снижения экспорта, как сказал источник — в силу необходимости переориентации экспортных потоков на новые направления — будет происходить постепенное сокращение торгового баланса. Тем не менее в этом году, согласно свежим прогнозам министерства, относительно и экспорта, и импорта, они достигнут 585,3 млрд и 285,7 млрд долларов соответственно. Тогда как в мае прогнозировалось, что экспорт составит 482,4 млрд долларов, а импорт 251,9 млрд долларов.

Неудивительно, что на фоне профицита, санкционных ограничений и в то же время сохраняющихся рисков в результате таковых, что способствует деволютизации (переводу безналичной (!) валюты на счета в банки других юрисдикций либо переводу валюты в рубли или инвестированию), а также на фоне появления параллельного импорта — появляются данные о так называемом оттоке капитала.

По оценкам BCS Global Markets (BCS GM) основанным на данных нацбанков, чистый отток капитала из частного сектора достиг в I полугодии 2022 г. пика в 130 млрд долларов или 11% ВВП, а по итогам года показатель может превысить 200 млрд долларов. Как полагают аналитики БКС (BCS), во II квартале этого года на домохозяйства может приходиться более 60% оттока частного капитала и до конца года эта тенденция, предполагают они, «скорее всего, сохранится». При этом в банковском и корпоративном секторах, по оценкам БКС, отток капитала будет происходить в виде сокращения внешних обязательств. При этом стоит напомнить, что расчеты по внешним обязательствам с недружественными странами производятся в рублях, что с укреплением его курса влияет, как на доходы таких нерезидентов — они снижаются, так и положительно сказывается на платежном балансе — так, согласно данным регулятора финрынка, положительное сальдо финансового счета платежного баланса в первом полугодии стало следствием существенного роста финансовых активов и снижения обязательств: по сравнению с первым полугодием 2021-го активы увеличились с 43,4 млрд до 68,4 млрд долларов, тогда как обязательства снизились на 62,5 млрд долларов против роста в первой половине 2021 года на 2,4 млрд долларов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Багаж

Наряду с оттоком капитала со стороны банковского и корпоративного секторов в виде сокращения внешних обязательств, аналитики БКС также предполагают, что средства домохозяйств, утекающие из страны, используются ими «в качестве средства сбережения». Страны СНГ, по оценкам БКС, оказались в июне лидерами по притоку средств из России. Среди лидеров из таковых — Казахстан, Грузия, Азербайджан, Армения и Узбекистан. В заинтересовавшей российские СМИ публикации БКС также говорится, что «высокий уровень валютных сбережений в сочетании с импортом — основные источники спроса на валюту, которые помогают сбалансировать возросшее предложение». Кроме того, как отмечают аналитики компании, сохраняющийся профицит счета текущих операций будет отражаться на чистом оттоке частного капитала, который, по их оценкам, «вероятно, останется повышенным и во II полугодии 2022 года», если «ограничения на движение капитала со стороны властей останутся ослабленными» на этот период времени.

Тем временем исследователи из Йельского университета, задумавшиеся над тем, как писали отечественные СМИ, почему же российская экономика на фоне беспрецедентно высокого внешнего давления никак не утонет в проблемах, с одной стороны, отмечают уже и не столь высокую зависимость отдельных отраслей экономики России от Запада, и привычку россиян не только к экономическим кризисам (с учетом истории страны), и, конечно, политику Путина, а также то, что укрепление рубля привело к падению стоимости импорта, и инфляционные ожидания россиян снизились. С другой — подозревают, что накопленная за счет продажи углеводородов иностранная валюта помогает России продолжать покупать импортные товары.

Остается загадкой, говорят иностранцы-исследователи, на что Россия тратит накопленную иностранную валюту, учитывая санкции в отношении правительства, приводя данные отчета Международного энергетического агентства, согласно которым санкции оказали ограниченное воздействие на добычу нефти в России: после начала военных действий Россия продала ЕС ископаемого топлива на сумму около 85 млрд долларов. Однако мало кто сомневается, указывают они, что эти продажи помогают России продолжать покупать импортные товары. Между тем «Независимая газета» со ссылкой на информацию Восточного комитета германской промышленности, объединение немецких компаний, ведущих бизнес со странами Восточной, Центральной и Южной Европы, а также с Центральной Азией и Закавказьем пишет, что немецкий бизнес, покидающий Россию, задумался над переносом своих фирм в Среднюю Азию и прежде всего в Узбекистан, Казахстан и Киргизию.

Wiegels Немецкая компания Henke, которая заявила о прекращении всей деловой активности и о выходе из бизнеса в России

В публикации также отмечается динамичное развитие немецкой торговли со странами Центральной Азии и Закавказья. Товарооборот с Казахстаном за полугодие вырос на 80%, с Узбекистаном — удвоился. Рост экспортно-импортных операций наблюдался с Грузией, Азербайджаном, Арменией. Компании из Германии активно ищут альтернативу и поставкам российских углеводородов, проявляя интерес к Азербайджану. Собственно объемы германо-азербайджанской торговли за полгода уже увеличились на 200%.

В то же время «Известия» сообщают, что июльские показатели по импорту в Россию приблизились к январским, а некоторые и вовсе побили максимумы 2021 года. Примечательно, что еще в мае по данным Европейского центробанка импорт в Россию из Европы достиг дна, когда поставки из еврозоны рекордно снизились на 45%, к июню ситуация начала меняться: по итогам июня экспорт промышленного оборудования из государств ЕС вновь превысил отметку в 1,1 млрд евро, хотя еще в мае составлял около 900 млн евро, а в целом же поставки увеличились на 18%, до 4,5 млрд евро. Но безусловным лидером по восстановлению российского импорта, конечно, остаются азиатские страны.

При этом эксперты, опрошенные изданием, указывают и на объемы поставок, пока не компенсирующие дружественными странами прежний спад импорта и на более легкое и быстрое восстановление потребительского импорта в отличие от промежуточного (сырье, материалы, комплектующие) и инвестиционного (оборудование), что связано с жесткостью западных санкций на поставки технологической продукции в Россию и угрозой вторичных санкций в отношении других стран за помощь в обходе ограничений. По словам управляющего директора ИК «Иволга Капитал» Дмитрия Александрова, инвестиционный импорт не показывает положительной динамики.

Быстрому же росту потребительского импорта способствовали и мобильность бизнеса, наскоро переориентировавшегося в торговле и логистике, и укрепившийся рубль, и обнуленные ставки ввозных таможенных пошлин на широкий перечень товаров, и отлаживание финансовых расчетов за трансграничные поставки, а также разрешение параллельного импорта с вовлечением в торговое посредничество стран — членов ЕАЭС и наращивание поставок со стороны Турции и некоторых других стран. Между тем нарастить импорт могут помочь «челноки». При условии, как сказала в интервью «Коммерсанту» проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова, снятия ограничений на импорт товаров для физических лиц и в случае востребованности таких товаров в стране. Это также позволит привлечь к легальному рынку труда тех, кто зарабатывает неформально.