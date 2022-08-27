Предложение депутата Госдумы Бийсултана Хамзаева («Единая Россия») Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации о том, чтобы сделать День знаний, 1 сентября, выходным днём, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 27 августа в социальной сети «ВКонтакте».

«Добро пожаловать!» Советский плакат

По мнению парламентария, 1 сентября из года в год становится настоящим испытанием для родителей, ведь им приходится совмещать рабочий день с праздничной линейкой. Не стоит забывать также, что подготовка ребёнка к школе — это отдельное приключение, ведь найти портфель, купить форму и запастись ручками с тетрадками за раз удаётся не всем.

В связи с этим и родилась идея: а почему бы не сделать День знаний официальным выходным днём, чтобы родители могли спокойно выдохнуть и посвятить эту дату своему чаду, при этом не создавая конфликтных ситуаций на работе.

«Это было бы правильным решением», — считает Старик С.

Многие пользователи отметили, что у работодателей, как и у работников, зачастую есть дети. Поэтому 1 сентября — традиционно не самый трудоспособный день в нашей стране, ведь первая половина дня у сотрудников проходит на территории учебного заведения.

«В некоторых компаниях делают и так 1 сентября выходным. Особенно для тех, у кого дети в начальную школу идут», — отметила Надя З.

Граждане считают, что раз и так приходится отпрашиваться с работы, чтобы провести школьную линейку с ребёнком, то не мешало бы сделать День знаний выходным.

«Всё равно все отпрашиваются постоять с детьми на линейках. Так что лучше просто сделать этот день выходным», — поделился своим мнением Константин Б.

«1 сентября!» Советский плакат

Но нашлись комментаторы, которые считают такое решение будет нелогичным, ведь не у всех есть дети, а у тех, у кого они есть, не всегда на носу именно начальная школа.

«Для кого выходной? Для всех? Кто в учебные заведения на работу придёт? Зачем он тем, у кого нет детей-школьников, и тем, кто не собирает/сопровождает школьника в школу? Насколько экономически целесообразно подобное предложение для страны? Пример: в семье один школьник и пять работающих: папа, мама, бабушка, дедушка, старший брат. Школьником занимается 1 сентября только мама, а выходной у всех пятерых работающих», — указывает «Солнца С».

Часть людей полагает, что выходной день будет для всех, кроме учителей. Такой расклад людям кажется несправедливым.

«Получается, будет выходной для всей страны, кроме учителей? Иначе как это 1 сентября проводить-то? Странное решение будет», — пишет Надя З.

Отдельные пользователи указывают на то, что в России и так много выходных праздничных дней, а меж тем страна находится в крайне непростом положении, как и народ, которому нужно получать зарплату.

«Хватит уже праздников! Человек славен трудом, а не отдыхом. И так понатыкали этих праздников везде, где только можно. Действительно, как сейчас прочитал один комментарий, страну поднимать надо, а не отдыхать. А то можно подумать, будто все проблемы наши решены и промышленность догнала и перегнала Запад», — написал Андрей Г.

Напомним, 27 августа депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев («Единая Россия») заявил РИА Новости о том, что предложил Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации сделать День знаний, 1 сентября, выходным днём.