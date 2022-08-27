Международная политика сегодня как никогда определяет мировые экономические процессы. Диверсификация путей развития, национализация экономической стратегии и жесткий контроль за ее реализацией являются прямой задачей государства. Нынешняя ситуация имеет не так много аналогов в истории. Континентальная блокада Великобритании, затеянная Наполеоном в целях устранить своего главного геополитического противника, имеет наибольшее сходство с нынешней ситуацией. Но даже в условиях военно-политического давления на всю Европу, включая Россию, французскому императору не удалось обеспечить эффективность блокады, что во многом предопределило его падение.

Флаг США

Россия неоднократно, в том числе на самом высоком уровне, заявляла о необходимости перехода во внешнеторговых расчетах на национальные валюты. Этот процесс происходит медленно и непросто — даже в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при общей положительной тенденции расчеты за энергоносители происходят, отчасти по инерции, в долларах. Рубль занял место основной валюты платежей (порядка 75%) в ЕАЭС, однако существуют и препятствия для его становления в качестве признанной международной платежной единицы. Внешнеторговые контрагенты России вынуждены действовать с оглядкой на мирового жандарма — США, которые крайне не заинтересованы в появлении альтернативы доллару в международных расчетах. Опасение вторичных санкций США и Евросоюза препятствует становлению российского рубля как мировой валюты. Кроме того, резкие скачки валютного курса после начала специальной военной операции, обусловленные паническими настроениями на рынке и выводом спекулятивного капитала из России, также объективно ослабили доверие к рублю как расчетному средству. Экстренные меры государства сгладили ситуацию, но еще раз показали необходимость системного и превентивного ограничения влияния спекулятивного капитала на реальную экономику страны.

Переход на национальные валюты во взаимных расчетах и постепенный уход от доллара является лишь первым шагом на пути дедолларизации мировой экономики. В обозримом будущем ни одна национальная валюта не способна бросить вызов американской. Больше того, доллар до сих пор считается самым надежным убежищем в периоды военно-политических кризисов. Именно этим, а не только небывалой инфляцией в странах Евросоюза, вызвано небывалое и быстрое падение курса евро к доллару. Международное положение доллара, валюты де-факто страны-банкрота, вполне точно описывается старым и хорошо известным в финансовых кругах афоризмом: «Если вы должны банку 100 долларов, то это ваша проблема. Но если вы должны банку миллионы, то это уже проблема банка». Обрушение американской пирамиды грозит крахом всей мировой финансовой системе, поэтому многие страны вынуждены ее поддерживать, оттягивая неизбежное.

Greg Dunlap Доллар

Уход от американоцентричных систем международных расчетов является необходимым и одним из главных условий построения многополярного мира и избавления от неоколониальной удавки глобального доминирования доллара, которое ведет лишь к сохранению и укреплению зависимости от США и значительной утере суверенитета. Полноценная замена ныне действующей системе не может быть создана немедленно — переход во взаиморасчетах на национальные валюты не означает автоматического освобождения этих валют и государств-эмитентов от долларовой зависимости. Даже создание единого наднационального безналичного платежного контура в рамках ЕАЭС, привязанного к широкой валютной корзине, не решит эту проблему. Только максимально возможный охват объемов и географии мировой торговли, инвестиций и других видов внешнеэкономической деятельности новой платежной единицей, созданной на основе корзины валют стран, стремящихся выйти из финансовой неоколониальной зависимости, может со временем потеснить доллар и положить конец паразитическому процветанию США.

Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН еще в марте выступили с инициативой создания недолларовой расчетной системы, в которой потенциально заинтересованы страны ЕАЭС, включая Россию, Китай, Индию, Иран, Турцию и другие. Уменьшение геополитической зависимости от США и подчиненного им Евросоюза действительно является одной из важнейших тем международной повестки. Это следует как из экономических решений (соглашение между КНР и арабскими странами о применении юаня как платежного средства за энергоносители), так и политических демаршей (лишь менее трети голосов было подано в поддержку очередной антироссийской декларации, инспирированной США в ООН).

Junjiewu99 Китайские юани

Несмотря на свою актуальность, инициатива российских специалистов не получила поддержки профильных ведомств России, несмотря на то, что, вступив в открытое противостояние с западным неоколониализмом и нацизмом, наша страна оказалась наиболее заинтересована в полноценной экономической независимости. Председатель российского правительства Михаил Мишустин, выступая 26 августа на заседании Евразийского межправительственного совета, призвал своих коллег к «скорейшему внедрению наших собственных международных финансово-расчетных механизмов». Возможно, это заявление российского премьера подтолкнет забуксовавший процесс создания наднациональной валюты. Кроме того, при всей значимости внутреннего рынка ЕАЭС он слишком незначителен, чтобы покончить с западной гегемонией в международных финансах.

Успешно конкурировать с десятилетиями складывавшейся глобальной паразитической американоцентричной финансовой системой, основанной еще в Бреттон-Вуде в 1944 г. и реформированной Ямайкским соглашением 70-х годов, может только широкое согласие между государствами, заинтересованными в конце эпохи западного доминирования и переходе к многополярному мироустройству. Неизбежность этого процесса признается и на Западе — многие экономисты заявляют, что будущее мировой валютно-финансовой системы и курсы валют будут определяться размером национального богатства и состоянием реальной, а не виртуальной экономики. Этот болезненный переход неизбежен и уже сопровождается отчаянным сопротивлением привыкшего к своей гегемонии Запада. Для того чтобы ускорить становление многополярности, в том числе в важнейшей сфере — финансах, и нужна ревизия навязанных извне монетаристских принципов экономического развития и создание новой, независимой от обанкротившихся гегемонов международной финансовой системы.