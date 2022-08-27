Прояпонские силы в нашей стране в течение длительного времени утверждали, что Япония-де «миролюбивая страна», которая стремится к обладанию лишь минимальным оборонным потенциалом, никак не угрожающим соседним государствам. При этом в ельцинские времена высокопоставленные российские деятели договаривались до того, что «оборонительным и стабилизирующим» является и существующий с начала 1950-х годов угрожающий соседям японо-американский военный союз.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Так, «проинструктированный» ельцинско-козыревским МИД министр обороны РФ Игорь Родионов в мае 1997 года подписал с руководителями военных ведомств США и Японии совместные заявления о признании положительной роли японо-американской системы безопасности. То есть определение «Договора безопасности» (военный союз США и Японии), Сан-Францисского мирного договора, административного соглашения и закрепляющего фактическую оккупацию американскими войсками всей территории Японии «Обновленного соглашения об основных направлениях оборонительного сотрудничества» Вашингтона и Токио 1976 года как «фактора стабильности в АТР». А представители российской дипломатия тех лет в ранге посла убеждали даже в том, что Россия может и должна стать с Японией «стратегическим партнером». И это при том, что Япония — ближайший стратегический партнер США, объявивших на доктринальном уровне нашу страну врагом. И Япония — страна, которая по своей воле все глубже вовлекается в глобальную военную стратегию борьбы с Россией и Китаем.

Министерство обороны Российской Федерации Игорь Родионов

Если раньше в Вашингтоне, памятуя о прошлом, сдерживали военные амбиции «потомков самураев», то теперь американские власти стремятся превратить Японию в ударный кулак в Восточной Азии и на Тихом океане, всемерно вооружают Страну восходящего солнца современнейшим оружием, подталкивают к отмене конституционных ограничений на обладание Японией легальными вооруженными силами. Более того, вашингтонские политики уже в открытую призывают «богатую Японию» быстро обзавестись собственным арсеналом ядерного оружия и средствами его доставки и угрожать ими соседним государствам — России, КНР, КНДР.

Наконец-то это увидели и услышали и в МИД РФ. В Вашингтоне устами посла подталкивают Токио к полному отказу от ограничений в военной сфере, закреплённых в Конституции (Японии), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Директор департамента информации и печати внешнеполитического ведомства России так прокомментировала высказывания главы дипмиссии США в Токио Рама Эмануэля, который положительно оценил увеличение военного бюджета Японии и потенциала вооруженных сил страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

При этом Захарова напомнила, что ранее глава японского правительства допускал возможность нанесения превентивных ударов по базам противника в рамках пересмотра национальной оборонной стратегии, заявив:

«Вместо сдерживания подобных реваншистских настроений токийской элиты Вашингтон устами своего посла открыто подталкивает Японию к полному отказу от ограничений в военной сфере, которые закреплены в Конституции страны».

Со своей стороны напомним, что при поддержке США японский политический класс давно покончил с пацифизмом и быстро вновь превращает свою страну в военную державу. При этом кое-кто в Стране восходящего солнца усматривает в сдержанности Москвы при проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации территории б. УССР чуть ли не «слабость России» и не прочь проверить ее военные возможности на Дальнем Востоке, попытавшись «отбить» военным путем русские Курильские острова. Конечно, это лишь пропагандистские выверты японских реваншистов. Правительство Японии в обозримом будущем не пойдет на подобные самоубийственные авантюры. Но запланированное воссоздание в Японии военно-промышленного комплекса и следующая за этим милитаризация экономики, а там, глядишь, и общественной жизни, требует от соседних с этим государством стран повышенной бдительности и действенных мер, в том числе военно-технического характера, по коллективному обузданию забывших недавнюю историю позорного разгрома «божественных потомков непобедимых самураев».