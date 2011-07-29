Кабардино-Балкария, 29 июля, 2011, 18:23 — ИА Регнум. С 14 августа на территории Кабардино-Балкарии, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального и республиканского значения, открывается сезон охоты на пернатую дичь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 29 июля, в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"Установлена предельная норма добычи пернатой дичи на одного охотника в день: перепел - 10 особей, голубь - 5 особей, вальдшнеп - 5 особей, болотная дичь - 10 особей, утка - 3 особи, гусь - 1 особь, кеклик - 4 особи", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве подчеркнули, что два дня каждой недели - среда и четверг - являются запрещенными для охоты на пернатых.

Выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов осуществляет департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания Министерства сельского хозяйства и продовольствия КБР.

Продлится сезон охоты на пернатую дичь до 31 декабря 2010 года.