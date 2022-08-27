В Молдавии глава оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил, что готов поехать в Москву для того, чтобы договориться о контракте на газ для страны. Соответствующее заявление молдавский политик сделал в видеообращении, которое было посвящено дню независимости Молдавии, который отмечается 27 августа.

Janne Hellsten Газовая печь

Политик уверен, что молдавская сторона может заключить с Газпромом «взаимовыгодное соглашение».

«Я лично готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа в Молдавию, на условиях, которые не будут уничтожать нашу с вами независимость, унижать граждан и калечить нашу экономику», — приводит его слова ТАСС.

Заявление молдавского политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения дали понять, что при нынешней власти в Молдавии не может быть речи о переговорах, а Молдавии лучше рассчитаться по долгам перед Газпромом.

«Когда-то Зеленский пел, что остановит [военные действия в Донбассе], только чтобы выбрали его», — отметил Андрей.

«А что, Санду уже самой просить неловко стало?» — задался вопросом «МаZай ПетрOVич».

Gov.md Майя Санду

«Сначала снесите марионеток Запада, потом переговоры…» — добавил «А».

«Как будешь лидером правящей партии, приезжай, — поговорим», — отметил Анатолий.

«Не надо к нам ехать, лучше собирай народ и объясняй доходчиво, куда ведёт страну ваша власть во главе с Санду, которой не нужна стабильность и мир…» — призвал Геннадий.

«Сразу деньги вези по долгу…» — пишет Bob R.

«А что ты предложить можешь взамен? Вам дешёвый газ, а вы как собаки потом тявкать будете и пакости делать?» — отреагировал «Добрый С Добром».

«В очередь. На поклон», — иронизирует Светлана Р.

«Сначала деньги, потом газ», — прокомментировал 5tep4ik.

«Ну обратится он, а что дальше-то? Предложения-то какие? С чего он решил, что если он попросит, то ему все дадут?» — смеется Юрий Б.

«Почему он не призывает прекратить транзит боеприпасов и ГСМ через Молдавию [на территорию, контролируемую киевским режимом]?!» — недоумевает Полина.

«Деньги не забудь захватить! Плати и получай!..» — призвала Natasha 39.

«Не нужно ехать в Москву, нужно поднимать народ и свергать режим Санду и начинать жить по-нормальному», — подытожил Сергей.