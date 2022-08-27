Заместитель помощника государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар призвал забыть о том, что Косово — это Сербия. Он считает, что необходимо признать, что Сербия и Косово — это Европа. Соответствующее заявление 26 августа чиновник сделал в интервью каналу N1.

Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес. Шабаш ведьм. 1823

«Думаю, нам пора забыть нарратив, что Косово — это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа», — приводит слова дипломата ТАСС.

Политик призвал регион решить скорее «спорные вопросы» ради объединения и светлого будущего, выразив также надежду на то, что «обострения в крае не случится».

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Заявление дипломата обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения раскритиковали заявление дипломата, подчеркнув, что Косово — это Сербия.

State.gov Габриэль Эскобар

«Забыть что Крым, Запорожье, Херсон — это [территория б. УССР], да и Киев — тоже», — написал Валера.

«Пришло время вспомнить что… [бывш. УССР] — это Россия», — добавил Erjomin.

«Аляска — это Россия», — с сарказмом добавила Наталия М.

«Европа — это уже звучит как ругательство», — отметил один из участников обсуждения.

«Пришло время забыть, что Техас — это США», — продолжила Elena.

«Пора забыть, что Крым и Донбасс — это [б. УССР] и понять наконец-то, что Крым и Донбасс — это Россия!» — призвала Alekseevna.

«Крым, Новороссия и Малороссия — это Россия, Косово — это Сербия, Тайвань — это Китай», — пишет Svolota.

«Косово — это Сербия, а Крым — Россия. Другому не бывать!» — написала Наталья Е.

«Что положено орлу, то не положено медведю», — с сарказмом добавил Roman P, указав на двойные стандарты, присущие США.

«Голанские высоты — это не Израиль; Северный Кипр — это не Турция; земли, отобранные у индейцев Северной Америки, — это не США…» — отреагировал Alexander.

«В таком случае пакуйте Аляску — пришло время забыть, что Аляска — это США», — прокомментировал SolidJenner.

«Американцам давно уже пора забыть про другие страны и государства и заняться своим», — призвал Ka Fе.

«Какие всё-таки американцы сволочи», — не выдержала Elena.

«Начинайте забывать, что вы — гегемон», — пишет Visit.

«Из США-то виднее, это ведь так демократично», — с сарказмом написал Avid C.

«Свободу Шотландии!» — шутит Evolet.

«Пришло время вспомнить, что Фашингтон (Вашингтон — О. П.) — это террористические ублюдки!» — не выдержал Серёга.

«Пришло время отдать Америку коренным жителям, а всем остальным свалить на историческую родину. Привет Британии», — смеется «Добрый Заяц».

«Пришло время объединяться и память кому-то восстановить», — призвала Natali T.

«А вы заметили, как США пытаются развязать войны везде? Тайвань, Израиль, Косово, Карабах, снос памятников… По ходу дела у них совсем не очень…» — отметил Rym Myr.

«Угу, а Каталония — не Испания, Ирландия и Шотландия — не Британия», — добавил SК.

«Свободу Каталонии от испанского порабощения!» — с сарказмом пишет Galo4ka.

«И у Шотландии что-то с памятью может случится…» — иронизирует еще один участник обсуждения.

«Это временно. Скоро никого не будет волновать, что там думают американцы. Мир меняется», — комментирует Designcannes.

«Теперь понятно, на чью сторону стягиваются силы НАТО и кого они будут «защищать». Просто двуличные мрази», — подытожил Irvin S.