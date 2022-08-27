Данные лондонской биржи ICE, согласно которым стоимость газовых фьючерсов в Европе впервые с марта 2022 года превысила $3500 за тысячу кубометров, стали поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 27 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Ещё пару дней назад европейский рынок потрясла стоимость газа за тысячу кубометров, которая перевалила за порог в $3000. Для жителей Европы это стало шоком, ведь теперь все предупреждения властей Евросоюза о необходимости экономить на душе и отоплении стали оборачиваться прямыми обязательствами.

Российские же граждане тоже смотрят на эту дикую ситуацию с ужасом, но ужас они испытывают, как при просмотре фильма ужасов, ведь переживают они за Европу, а не за себя. Россия, слава Богу, может себе позволить сколько угодно газа вне независимости от ситуации на мировых рынках.

«Пойду, суп вариться на конфорку поставлю, а пока готовится, сбегаю, приму горячий душ», — издевается Сергей А

Многие пользователи считают, что европейцы полностью заслужили всё то, что они сейчас получают. Ведь ничего иного и ожидать было нельзя, проводя столь оголтелую русофобскую политику и спонсируя киевский неонацистский режим.

«Русофобия стоит дорого. Но вы не отвлекайтесь, наслаждайтесь! Тем более что это ещё не зима. Настоящие проблемы будут впереди, а это так — цветочки. Кстати, там у чубов намечается самая прекрасная зима за последние 30 лет. Сам Зеленский это сказал. Так что Новый год мы будем встречать за новостями с Запада и [с территории бывшей УССР]», — предрекает Vazuns T.

Некоторые комментаторы гадают над тем, как же Европа будет пытаться сохранить свой знаменитый уровень комфорта и фирменное благополучие. Граждане отмечают, что вся это европейская глазурь имела право на существование только лишь за счёт отказа от суверенитета и своей самостоятельной армии, а также за счёт дешёвых энергоресурсов из Российской Федерации.

«А ведь благополучие своё и процветание они строили по цене $50 за тысячу кубометров газа. Вот и посмотрим теперь, как без «страны-бензоколонки» они будут выживать», — пишет Любовь С.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

Нашлись и те, кто полагает, что российским гражданам стоит ждать плохой погоды и на своей улице, ведь обвал экономики Евросоюза эхом окажет влияние и на Россию.

«Радоваться, к сожалению, особо нечему. В мировой экономике всё взаимосвязано. Скоро и по нам аукнется экономическая катастрофа в Европе», — предупреждает Александр К.

«Мне кажется, когда цена на газ перевалит за $5000, европейцы тупо перестанут его покупать. Их даже холод не побудит такие бабки отдавать. Тем более что их просто не будет уже к этому моменту. С одной стороны, это хорошо для нас, с другой, для нас это плохо, т. к. у покупателя просто закончатся деньги», — указывает Вячеслав М.

«Наш газ будет актуален всегда. Не хотят (не могут) купить в Европе, значит, купят в Азии. Всё просто. Земля круглая. Россию не изолировать, как бы это ни пытались сделать США и их марионетки», — убеждён Валентин А.

Напомним, 26 августа стали известны данные лондонской биржи ICE, согласно которым стоимость газовых фьючерсов в Европе впервые с марта 2022 года превысила $3500 за тысячу кубометров.