Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что он призывает президента Российской Федерации Владимира Путина как Верховного главнокомандующего дать возможность быстрее закончить специальную военную операцию России на территории бывшей УССР, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 27 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Глава Чечни отметил, что против Российской Федерации на геополитической карте выступает лишь 15 процентов мирового сообщества, что не представляет для такой державы, как Россия, вообще никаких препятствий. Кадыров уверяет, что ускорение хода спецоперации позволит быстро усмирить ненавистников нашего Отечества.

С этим утверждением сложно спорить, как и обратным эффектом в случае замедления спецоперации. После успешного освобождения всей территории Луганской Народной Республики, после восстановления мира в многострадальном Мариуполе и успехов на южном направлении наступило существенное снижение темпов наступления. Таким условным затишьем тут же воспользовался киевский неонацистский режим и его западные хозяева. Они усилили диверсионно-террористическую деятельность, устраивая взрывы в приграничных районах Российской Федерации и убивая представителей власти на освобождённых территориях. Кроме того, Киев всколыхнул весь мир своими обстрелами Запорожской атомной электростанции, которых не было до наступления «штиля».

«Видимо, Кадырову совсем не по духу все эти жесты доброй воли. Возможно, это и правильно. Стоило бы командованию к нему прислушаться», — поделился своим мнением Руслан Г.

Многие пользователи встали на стороны главы Чечни, отметив, что киевский неонацистский режим продолжает мучить жителей территории бывшей УССР, поэтому необходимо как можно быстрее ликвидировать эту власть преступников и наркоманов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Я согласен! Надо дать возможность нашей армии по-взрослому разнести нацистскую хунту, иначе она так и будет продолжать терроризировать освобождённых жителей [территории бывшей УССР]», — указывает Руслан Х.

«Вот тут я Кадырова поддерживаю, прямолинейный человек. Операцию действительно надо заканчивать, освободив всю [территорию бывшей УССР]. Вышестоящему командованию следует иметь такое же рвение, как у Кадырова», — считает Сергей П.

Некоторые комментаторы считают, что «наверху» сделали акцент на политику и дипломатию, забыв, что спецоперация стала возможной только лишь потому, что любые иные способы взаимодействия с нацистским режимом на территории бывшей УССР провалились.

«Спецоперация замедлилась. Это даже Шойгу признал. Мотив понятен — берегут личный состав, но так мы до Киева десять лет идти будем. Если на то расчёт, то претензий не имею — командование знает, что ему делать лучше, чем кто-либо другой. Тем не менее складывается ощущение, что военное руководство просто ждёт решения руководства политического. Рамзан Ахматович как видный политик сказал своё веское слово. Надеюсь, к нему прислушается главнокомандующий», — пишет Антон Ф.

Нашлись и те, кто отмечают, что вслед за территорией бывшей УССР возникнет надобность в денацификации стран Евросоюза.

«Маршал Жуков в 45 году просил Сталина взять всю Европу, которая воевала против СССР. Сталин ведь тоже тогда не решился. Теперь мы видим, что Жуков зрел в корень. Европа — вечный источник зла. Его надо держать под контролем, иначе нацизм только и делает, что ждёт момента, чтобы осуществить реванш», — отметил Андрей Г.

Напомним, 26 августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своём Telegram-канале о том, что призывает президента Российской Федерации Владимира Путина как Верховного главнокомандующего дать возможность быстрее закончить специальную военную операцию России на территории бывшей УССР.