София выразила готовность возобновить переговоры с Газпромом о поставках газа. Об этом в эфире телеканала Nova TV заявил болгарский министр энергетики Росен Христов.

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«Временное правительство направило [Газпрому] уведомление о готовности возобновить переговоры», — сказал он, добавив, что София ждет ответа российской компании до понедельника 29 августа.

Политик также указал на то, что болгарская сторона дала понять, что хочет продолжить переговоры для прояснения «некоторых спорных условий».

«Мы просто отправили информацию о том, что готовы к обсуждению, и попросили их возобновить контракт», — добавил он.

Болгария хочет продлить на 2023 год срок приема оставшихся по контракту объемов, новый договор София заключать не намерена.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Газпрому не стоит торопиться с ответом. Иные также считают, что никаких договоренностей быть не может, так как Болгария поддерживает киевский режим. Были и те, кто добавил, что из-за болгарских политиков страдать будет народ Болгарии.

«Пусть ждут. А Газпрому не нужно торопиться с ответом», — написал A. D.

«Это они выслали какое-то рекордное количество наших дипломатов?» — напомнила Anna.

«Пусть ответят на вопрос «чей Крым», тогда видно будет», — с сарказмом добавил Дмитрий.

«Мы ждём, говорит, ответа сегодня или в понедельник… Или во вторник, или после дождичка в четверг, — подумал Миллер», — иронизирует Александр.

«Или во вторник, а может быть, в среду или в четверг. Ну примерно к обеду в пятницу, может? А может, в субботу… А… выходные, не нужно работать…» — шутит Светлана.

«До них до сих пор не дойдёт формула «вы нам рубли, мы вам газ?». Помнится, у болгар именно с этим проблемы были, с пониманием то есть», — отметил Андрей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ за рубли

«В контракт внести пункт: я согласен с тем, что на деньги, вырученные от газа, Россия будет и дальше проводить СВО на территории б. УССР», — написал Konstantin.

«Газ — это привилегия…» — с сарказмом пишет Ekaterina.

«Вымаливать газ — это называется «обсудить некоторые спорные моменты контракта?» — задался вопросом Сергей.

«Болгария предоставляет оружие врагам, чтобы убивать наших солдат. Какой может быть договор. А еще не стыдятся предъявлять претензии», — отреагировала Namanova.

«Газпрому, скорее всего, выгоднее дело с посредниками иметь, видимо, посредники более надежные партнёры, чем болгарское правительство. А болгары пусть переплачивают за русофобию! Не понимаю, почему это должно волновать Газпром?» — задалась вопросом & Lesea.

«Слишком дерзкий тон, пожалуй, ещё рано им отвечать», — с сарказмом добавил «Это Я, а это Ты?».

«Простые болгары на стороне России. Только кто слушает народ? Власть заигрывает с Америкой и ЕС. А страдают люди», — прокомментировала Татьяна С.

«Месяц-другой надо подождать с ответом на их это «дали понять». Пусть подождут приема. Как всегда на Руси было. Даже залы во дворцах специально были отведены под ожидающих приема послов. Отрезвляющие традиции», — пишет Designcannes.

«Может, только в ответ на признание Крыма, ЛДНР и выход из всех санкций? А что, предложить и посмотреть», — подытожил Алекс К.