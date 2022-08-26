Экс-президент США Дональд Трамп опережает действующего президента Джо Байдена в опросах по поводу президентских выборов 2024 года, сообщает Fox News со ссылкой на исследование Эмерсон Колледжа.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Согласно опросу, проведенному среди избирателей из штата Пенсильвания, 47% готовы поддержать Трампа на выборах, в то время как только 42% поддержали бы Байдена.

Еще 3% не дали определенного ответа, а 8% хотели бы поддержать какого-нибудь другого.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Штат Пенсильвания не имеет никакого доверия после выборов 2020 года. По моему прогнозу, республиканцы будут лидировать в ночь выборов в ноябре, а затем демократы волшебным образом победят в штате», — намекает на мошенничество Batman77 066.

«Решающий штат или нет, если только вы не проводите опрос в детском саду в Делавэре, нет никаких шансов, что 42% поддерживают Байдена», — отмечает paulallen585.

«Если бы во время последних выборов штаты, в которых происходило сражение, следовали законам о голосовании, Байден не был бы президентом, и мы не были бы в том беспорядке, в котором мы сейчас находимся, и не были бы посмешищем всего мира», — считает oldtimer460.

«Трамп должен лидировать на десять пунктов, чтобы преодолеть коррупцию на выборах… и только тогда он победит с перевесом в пол-очка…» — указывает sors1.

«Если этот опрос показывает, что Трамп опережает Байдена на 5%, вы можете рассчитывать на то, что перевес будет гораздо больше, чем просто 5 пунктов», — пишет miggy@42.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп и Джозеф Байден

«По мере приближения выборов день ото дня среди демократов будет нарастать паника и отчаяние. Каждый день, когда Байден и Харрис открывают рот, шансы демократов на сохранение президентства уменьшаются», — уверен followtheconstitution262.

«Проблема в том, что даже бездомный с улицы, вероятно, смог бы победить Байдена в основных штатах, поэтому этот опрос мало о чем нам говорит. Несмотря на разглагольствования Байдена о кампании в 2024 году, демократы не собираются позволять ему баллотироваться снова. Вместо этого они собираются выдвинуть другого, более популярного и жизнеспособного кандидата», — предупреждает fordprefec.

«Наша страна не может больше терпеть Байдена и его администрацию», — подчеркивает purpleroses.

«Крупнейшее жульничество на выборах 2020 года произошло в Пенсильвании, где демократы навалились друг на друга, чтобы нарушить закон штата и провести фальшивые бюллетени… что может быть по-другому на этих выборах?» — задает риторический вопрос smallactsofkindness.

«Трамп должен объявить о своем выдвижении в президенты, сказав: «Президент Байден, я баллотируюсь против вас и вашей ужасной политики. Я требую реванша, докажите, что вы можете набрать 85 миллионов голосов», — советует Mangie835.

Напомним, что в 2020 году Байден с небольшим отрывом победил Трампа в штате Кистоун, где их разделяло менее 100 тысяч голосов. В 2016 году Трамп с таким же отрывом опередил бывшего кандидата от Демпартии Хиллари Клинтон. Сейчас именно штат Пенсильвания является одним из ключевых полей битвы на президентских выборах. Вероятно, он также станет решающим фактором во время промежуточных выборов, когда решится, какая партия будет контролировать Сенат.