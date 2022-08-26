26 августа стоимость газа на бирже превысила $3400 за тысячу кубометров. По данным торгов на Лондонской бирже ICE, цена сентябрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF выросла до $3448,4 (на 4,8%) за тысячу кубометров.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставки газа

Такая стоимость газа в Европе ранее была зафиксирована в начале марта текущего года.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения усмотрели в сообщении об очередном скачке цены на газ повод для шуток и сарказма, указав также на то, что такими темпами раньше, чем наступит зима, стоимость голубого топлива может превысить ранее прогнозированную Газпромом отметку в 4000 долларов за тысячу кубометров.

«Ну да, теперь можно смело у нас рекламировать немецкие газовые котлы — там они не потребуются», — отреагировал Edgar V.

«Делаем ставки. Хочу 5600 до 15 сентября!» — смеется Olga O.

«И это только август! Не устраивал кого-то газ по 400!» — пишет Светлана Р.

«Давай… вгоняй меня в долги», — смеется Андрей Ф.

«Немцы там еще не грохнули властелина турбин?» — иронизирует Marina L.

«Хм… Такими темпами газ будет по 4000 уже не зимой и даже не осенью…» — задумался Андрей R.

«Сектор «газ» на барабане», — шутит Борис В.

«К 1 сентября ждем $5000 и выше к зиме», — отреагировал «Штирлиц на связи».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Что русскому хорошо, то немцу смерть» — пошутил Руслан.

«Все выше, выше и выше!» — с сарказмом добавила Nataliya L.

«Слава Богу. Европа богата, пусть платит. Денег накопили на дешёвых ресурсах российских, немалых…» — смеется Сильва.

«Помните, было время, когда мы каждый день следили за курсом доллара, особенно в 2014 году? Посмотреть курс было как зубы почистить, но хитрый план Путина перебил повестку и переключил всех на газовый курс», — написала Наталья.

«Пусть платят и оплачивают спецоперацию», — пишет Korwin.

«Теперь главное, чтоб зима не подкачала. Мороз посильнее и подольше», — иронизирует Marina G.

«Лицо, с Шольцем что?» — смеется один из участников обсуждения.

«Зато есть шесть турбин», — пошутила Katrin.

«Меняю однокомнатную квартиру в центре Парижа на один баллон газа», — шутит Сергей.

«Так им и надо! За все, что они делали против России! И против наших соотечественников за границей!» — прокомментировала Мадлена.

«Это смехотворно, надо поднять до пяти [тысяч]», — с сарказмом пишет Вячеслав.

«Ну что ж, сами хотели без газа жить, пусть живут», — отметил еще один участник обсуждения.

«Дави на газ!» — смеется Е. Г.

«И это еще не 31 августа…» — задумалась Мария.

«Справедливая цена. Они были правы, долгосрочные контракты по 180 [долларов] за тысячу кубометров — это грабеж. Рынок всё отрегулировал», — не без сарказма подытожил «Татошка».