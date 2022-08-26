СБУ предъявила главе Чечни Рамзану Кадырову обвинение в «военных преступлениях». Соответствующее заявление было опубликовано в телеграм-канале так называемой службы безопасности киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Спецслужба киевского режима подозревает в «военных преступлениях» не только главу Чечни.

«Служба безопасности [киевского режима] собрала безоговорочные доказательства военных преступлений со стороны Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики, Даниила Мартынова, заместителя начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской Республике, Хусейна Межидова, командира тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона «Юг» 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации», — сообщили в СБУ.

Новость обсудили в социальной сети «ВКонтакте», а также в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения не без сарказма напомнили, как более года назад СБУ вызывала на допрос министра обороны России Сергея Шойгу. В целом многие отнеслись к обвинениям СБУ в адрес Кадырова с юмором.

«В Киев вызывают? Помним, в Мариуполь Шойгу уже вызывали», — иронизирует Николай К.

«А если придёт по повестке, что делать будут?» — смеется Елена Б.

«Им мало было вызовов Шойгу в Мариуполь? Рамзан Ахматович как раз готовится, на Киев пойдёт», — добавила Evgeniya.

«Не обвинений, а извинений. В заголовке явно ошибка», — с юмором пишет один из участник обсуждения.

«Пусть ждут его на допрос… с братьями…» — смеется Елена Р.

«Ага-ага! Самое время повестку им ещё выписать и Рамзану Кадырову, чтобы он прибыл в Киев! Шойгу им явно маловато…» — пошутил «комп мастер».

«Такое впечатление, что они хотят уже капитулировать, но не могут повод найти для капитуляции», — написала Оксана К.

«Они совсем страх потеряли», — смеется Юлия.

«Ну что сказать?! Самоубийцы», — отреагировала Olga S.

Ssu.gov.ua СБУ

«Они там бессмертные что ли?» — иронизирует Лилия.

«Слушания пройдут в Грозном, обвинителей доставят вовремя…» — шутит Анатолий.

«Сомневаюсь, что СБУ понравится приход Кадырова и его бойцов в отделение где-нибудь в Киеве», — прокомментировал Jubel.

«И не боятся…» — добавила Ольга.

«Звучит как анекдот», — написал еще один участник обсуждения.

«Ждем видеообращение с извинениями сотрудников СБУ», — пишет Семён.

«А чего повестку не прислали? Он бы явился», — с юмором отреагировала Елена Ш.

«С каких пор планирование проведения военных операций по освобождению территорий от нацистов является военным преступлением?» — задался вопросом Alex E.

«СБУ первыми начнут сжигать дела во внутреннем дворе, заикаясь, когда Кадыров объявит, что едет в СБУ на допрос. Или забыли шутки про Шойгу?» — подытожил Дмитрий С.