Тема визита папы Франциска в КНДР поднимается на обсуждение с 2018 года, когда состоялись три межкорейских саммита и встреча главы КНДР Ким Чен Ына и тогдашнего президента США Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Несмотря на то, что в ходе поездки в Ватикан в 2018 году предыдущий президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передал понтифику устное приглашение от северокорейского лидера, визит не состоялся из-за тупика в ядерных переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном.

Невзирая на то, что папа Римский не раз заявлял о готовности посетить КНДР в случае получения приглашения, правительство Южной Кореи призвало КНДР в 2021 году пригласить папу Франциска посетить Пхеньян.

2022 год не стал исключением, поскольку папа Франциск в интервью южнокорейскому каналу KBS вновь заявил о готовности посетить КНДР.

В интервью, которое состоялось 24 августа в зале аудиенций Павла VI в Ватикане, понтифик сообщил, что он готов посетить Северную Корею после получения соответствующего приглашения, от которого он не сможет отказаться.

«Пригласите меня, — сказал папа Франциск. — Тогда я не откажусь. Я поеду в КНДР, как только получу приглашение».

266-й глава Римско-католической церкви неоднократно заявлял о готовности посетить КНДР, однако такой прямой запрос прозвучал впервые.

Сообщается, что большую часть 30-минутного интервью папа Римский говорил о войне и мире, отмечая то, что производство оружия в КНДР вызывает озабоченность.

В интервью, которое выйдет в эфир южнокорейского телеканала 1 сентября, понтифик сказал, что будет молиться за жителей как Южной Кореи, так и Северной, а также призвал южнокорейцев прилагать усилия во имя мира, поскольку им хорошо известно, что такое война.

«Вы собираетесь даровать благословения лидеру страны, в которой нет католиков?» — интересуется tax0***.

«Кажется, папа Франциск очень хочет посетить последний контрольный пункт — КНДР», — предполагает ksj1***.

Roman Harak Граждане КНДР

«Если поедешь в КНДР, то к нам можешь не заглядывать. Даже Далай-лама не может приехать, так почему остальные продолжают превращать Корейский полуостров в место паломничества?» — вопрошает hyun***.

«Если поедете туда, вас могут взять в заложники», — отмечает aswe***.

«Я не уверен в гостеприимстве Северной Кореи…» — пишет kimc***.

«Не думаю, что у КНДР есть причины приглашать папу к себе», — высказывает свое мнение mc75***.

«Вам не нужно ехать в КНДР, чтобы сделать что-то во благо», — считает nldo***.

«Не пудрите мозги, просто скажите уже, что Бога нет», — призывает 3-sp***.

«Признает ли КНДР другие религии? Мне кажется, если кто-то и признает, то его тут же расстреливают», — пишет soek***.

«Лучше бы съездил на территорию [б. УССР]. Вы ведь тоже политик», — пишет hado***.

«В этом нет никакого смысла», — считает sang***.

«Папа мало что знает о КНДР. В этой стране по-прежнему существует публичная казнь. Даже если папа отправится туда, его безопасность не гарантирована. Кроме того, его могут использовать для пропаганды своего режима», — высказывает свои опасения wast***.

«Что папа собирается делать в КНДР? Он думает, что если призовет Пхеньян отказаться от ядерного оружия, Ким Чен Ын возьмет и откажется? Вероятность этого 0%», — отмечает adgj***.

«Папа может только осмотреть лагеря политзаключенных. Больше там смотреть не на что», — считает logi***.