Заявление белорусского президента Александра Лукашенко об успешном завершении переоборудования белорусских военных самолетов Су-24 под возможность несения ядерного оружия спровоцировало широкий общественный резонанс. Люди только не поняли, откуда у Белоруссии ядерное оружие и стоит ли белорусам его передавать?

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Польша, Прибалтика уже в истерике?» — иронизирует Z.

«Что… Беларусь и ядерка? Ого», — высказалась Надежда.

«Ядерный Батька», — соглашается Екатерина.

«Неужели Лукашенко не понимает, что в ядерной войне нет победителей?» — спрашивает Василий Васильев.

«Вот чтобы ее и не было, президенты России и Белоруссии над этим работают. А именно — наращивают потенциал сдерживания», — ответил Владимир Быченков.

«Конечно, хорошо, что шандарахнем ядерной бомбой по американским марионеткам, только США это и нужно! Они-то как всегда опять останутся в стороне! До тех пор, пока американцы от всего происходящего не почувствуют угрозу и не поймут того, что и они не останутся в стороне, и по ним тоже будет нанесен удар, до тех пор они будут разжигать конфликт в гейропе, и ничто и никто их не остановит, потому что они так привыкли решать свои внутренние проблемы, стравливая народы и страны и наживаясь на этом!» — считает Николай Овчинников.

Bartek Kozłowiec Су-24М ВВС Белоруссии

«Ну а что? Там 50 000 ссаных ляхов на границе с Батькой стоит. Отличный намек, что только рыпнутся — и враз превратятся в радиоактивный пар…» — иронизирует Алексей.

«Вот умеет Лукашенко одной фразой всех отправить в нокаут», — замечает Юлия Русских.

«Батька держит гейропейских партнёров в тонусе», — считает Евгений Подопригора.

«Нее, нельзя Батьке ядерное оружие давать, непостоянный он», — парировал Михаил.

«Позвольте, а вроде у Батьки ядрён-батонов нет? Мы ж не дадим, надеюсь? А то американцы и [жителям территорий, оккупированных преступным киевским режимом] могут дать», — поделился мнением Сергей.

«Великая глупость передавать ядерное оружие Белоруссии! Дружит с нами братская страна и пусть находится под защитой российского ядерного оружия, находящегося в России! Завтра поменяется власть, Белоруссия станет прозападной страной с нашим ядерным оружием… И вот тогда будет полная ж…!» — считает Владимир.

«Я не пойму, у Лукашенко что, раздвоение личности, или их двое? То он хохлов поздравляет, то европейцам угрожает… Он вообще думает, что говорит?», — спрашивает Игорь Рогатин.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что белорусские самолеты типа «Су» переоборудованы под несение ядерного оружия, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил 26 августа 2022 года.

По его словам, самолеты доработали в рамках договоренности с президентом России Владимиром Путиным.

«Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Всё готово!» — сказал Лукашенко.

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