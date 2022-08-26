Известие о том, что с октября 2022 года средний счет за газ и электричество для британского домохозяйства вырастет с 1971 фунта до 3549 фунтов стерлингов в год, активно комментируют в интернете. Люди не поленились и посчитали, во сколько же будет обходиться электроэнергия британцам. В сравнении с российскими ценами сумма оказалось впечатляющей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«Средняя предельная цена за единицу при типичном использовании (прямой дебет), до 30 сентября 2022 года — 0,28 фунта стерлингов за кВт*ч. Среднее количество кВт*ч в день в домашнем хозяйстве Великобритании составляет от 8,5 до 10 кВт*ч. По минимальному значению — 71 фунт в месяц (5015 рублей), 856 фунтов в год (60 467 рублей), на сегодня. Для справки — живу в Москве, один, двушка — плата за электроэнергию 400 рублей в месяц», — отмечает экономист.

«А что островные аборигены хотели? Русофобия есть и будет очень дорогой и убыточной. Это только начало», — заметил Денис.

«Электроэнергия — это привилегия! Её нужно Заслужить», — иронизирует Игорь Рогатин.

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«Получите и утритесь, мерзкие любители пожить за чужой счёт, обдирая и обворовывая ресурсы у слабых стран, превращая их в свои колонии!» — высказалась Елена Епифанова.

«У американцев есть фильм-катастрофа (не помню название), где жители жгут книги в национальной библиотеке и греются… пророки, блин!» — заметила Жана Мандзий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что средний счет за газ и электричество для британского домохозяйства с октября 2022 года вырастет до 3549 фунтов стерлингов в год, 26 августа известил регулирующий орган Ofgem. В качестве меры борьбы с проблемой предложено использовать библиотеки и музеи как «места обогрева» для тех, кто не сможет отапливать свои дома.

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