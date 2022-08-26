С начала гражданской войны в Сирии ряд стран региона разделился на лагеря в зависимости от того, какой из сторон конфликта страны оказывали поддержку. Многие арабские страны предпочли поддержать боевиков из так называемой «оппозиции», однако Иран с первых же дней конфликта заявил о готовности оказать помощь режиму Башара Асада. За годы конфликта в Сирии был сформирован мощный иранский контингент, к участию в котором были привлечены бойцы группировок мусульман-шиитов из Ирака, Афганистана, Ливана и других регионов.

Иван Шилов ИА REGNUM Противостояние Ирана

Эти формирования, входящие в так называемую «ось сопротивления» американскому влиянию на Ближнем Востоке, получающие приказы от иранских военных советников, смогли оказать решающее влияние на ход ряда сражений войны в Сирии.

Однако рост иранского присутствия в регионе вызвал категорическое неприятие со стороны США. Под предлогом борьбы с терроризмом, с 2015 года Штаты начали процесс оккупации части сирийской территории. К 2022 году под контролем американцев оказались районы на восточном берегу реки Евфрат, а также зона на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании.

русская весна База США на территории Сирии в районе населенного пункта Эт-Танф

Для Ирана вывод американских войск из Сирии является приоритетной задачей. США занимаются хищением сирийской нефти, а также мешают активному торговому сообщению между Тегераном и Багдадом. В более широком смысле Штаты блокируют создание коридора Тегеран — Багдад — Дамаск — Бейрут, который позволит создать сухопутный маршрут снабжения между Ираном и его ключевыми союзниками на Ближнем Востоке.

На протяжении последних лет союзные Ирану группировки неоднократно предпринимали попытки атаковать американские военные объекты. Однако в августе 2022 года конфликт начал резко набирать обороты.

Скорее всего, Иран и его союзники пользуются тем, что США активно вовлечены в конфликт на территории б. УССР и в то же время ведут борьбу против Китая.

Начиная с 20 августа, проиранские формирования нанесли серию ударов по американским военным объектам. Для атак используются реактивные системы залпового огня и беспилотники-камикадзе. США отвечают ударами авиации по известным им военным объектам шиитских вооружённых формирований.

В сложившейся ситуации Штаты могут оказаться в слабой позиции. Им либо придётся усиливать свой контингент в Сирии, либо сдавать свои позиции. Первый вариант может встретить неодобрение в самих США, тем более что таким образом Вашингтону придётся курировать сразу три противостояния в трёх удалённых друг от друга регионах. При этом здесь Штаты будут вынуждены действовать самостоятельно: заставить другие страны загребать за них жар, как это получилось в Европе и Восточной Азии, не выйдет.

Hossein Zohrevand Спецназ КСИР на задании

А это может привести к тому, что в недалёком будущем в США начнут приезжать гробы, обмотанные звёздно-полосатым флагом. И вот этого американская общественность не простит точно.

С другой стороны, Иран и его союзники находятся в сильной позиции. Они располагают большим количеством солдат, закалённых в боях на территории Сирии и Ирака, солидным арсеналом беспилотников разных типов и другими вооружениями. Нынешний контингент США в Сирии и Ираке не сможет нанести им критического урона. А значит, конфликт будет продолжаться и набирать обороты.

Сложившаяся в Сирии ситуация показывает, что политика США, построенная на идее доминирования везде и всюду, начинает играть против Вашингтона. Если пытаться давить сразу везде — где-нибудь да сил на давление не хватит. Не стоит думать, что Штаты сдадут сирийскую территорию без боя. Отнюдь нет.

Однако нельзя не признать, что нынешний момент выбран Ираном весьма удачно. В нынешней ситуации США не могут себе позволить идти на эскалацию, а значит, будут вынуждены сдавать позиции, опасаясь возможных потерь.