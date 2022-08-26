Киевский режим при условии внесения задатка размером в двести тысяч гривен (примерно $5,4 тыс.) позволит некоторым категориям призывников в качестве исключения выехать с территории б. УССР, оккупированной киевским режимом. Соответствующее заявление сделал советник офиса Владимир Зеленского Алексей Арестович.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окоп

«Есть позиция… [Зеленского], он ее озвучил. Звучит она так, что до конца… [боевых действий] особых поблажек не ждите, потому что все нам нужны здесь для обороны… Однако для отдельных категорий мужчин выезд всё же возможен. Верным признаком этого является, хоть и через задаток 200 тысяч гривен ($5400 — О. П.), но возможность уехать», — приводит слова чиновника «Телевизионная служба новостей» («ТСН», выходит на телеканале «1+1»).

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что киевский режим решил напоследок открыто грабить людей.

«В открытую грабят народ, что тут добавить?» — отреагировал Н. Н.

«Коррупции на [территории бывш. УССР] нет, говорили они», — с сарказмом добавила Ольга Васильевна.

«Хочешь жить — плати…» — отреагировала Анна К.

«На всём зарабатывают…» — добавил GZ.

«Ну никто же им не обещает, что после их не депортируют обратно. И прямо пишут, что это только задаток. Дальше, наверное, рента пойдет», — с сарказмом написала Людмила.

«Я так полагаю, скакали именно за это [на майдане]. Кушайте, не обляпайтесь», — пишет Елена.

spoilt.exile Майдан 2014 года. Киев

«Бюджет худеет — [нужно] новое вливание…» — прокомментировал Yury D.

«Зато безвиз…» — смеется Cl.

«Потом придумают, как их всё равно после оплаты отправить на передовую», — предположил Mr Wagner.

«Сначала всех загнать обратно, а потом можно и выпускать», — иронизирует Galina J.

«И тут нашли возможность хапнуть. Мало того, что это вообще незаконно… запрет выезда для мужчин, так они решились напоследок всех обилетить…» — возмутился R. I.

«Не факт, что выпустят! И деньги соберут с дурачья», — отметила Angelina Z.

«Сейчас нелегально люди и выезжают за $5000 через коррупционную польскую границу. Причем это отбитые [сторонники майдана], которые рассказывали, что построят страну, как Европу, а сами ее разрушили и свалили далеко-далеко, никогда уже не возвращаясь… Причем [плевали] они на… законы [киевского режима], спокойно нарушают запрет пересекать границу и дают взятки своим же солдатам», — добавил Maxim N.

«Крепостное право…» — отреагировала Наталья.

«Как в фильмах про апокалипсис — сначала спасаются обеспеченные, потом как повезёт…» — подытожил М. Г.