Городские власти Гааги хотят попросить временно освободить их от исполнения антироссийских санкций. Об этом сообщает Reuters.

Фашисты греются у костра. 1941

Так, в соответствии с ограничительными мерами против России Нидерланды до 10 октября текущего года должны прекратить действующие контракты с российскими компаниями. На текущий момент властям Гааги не удалось найти замену поставкам газа из Российской Федерации.

«Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры», — цитирует Reuters письмо члена городского совета Гааги Саскии Брейнес муниципалитету города.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что прежде всего России не нужно идти на уступки, — санкции, так санкции.

«И дай волю Гааге, они будут российским газом отапливать помещение, в котором хотели бы судить граждан России. Ведь у европейцев совесть потеряна напрочь», — отреагировал Alexander Y.

«Значит, должна сидеть без газа», — добавил ZOV.

«Даешь безвиз, даешь безгаз, даешь безбенз», — иронизирует Андрей Г.

«Не давать им газ, пусть все перемерзнут, русофобы», — призвала Veta Green.

«Гаага, чей Крым?» — с сарказмом написала Олеся.

«Ну уж нет! Санкции есть санкции!» — пишет «Это Я, а это Ты?».

«То есть всем остальным подыхать и замерзать, а Гааге… «поганый» российский газ нужен», — отреагировала Ирина Ш.

«То есть могут отказаться от контракта, а мы не можем, и Шольц еще называет нас ненадежным партнером? Они по-моему там обалдели от своей исключительности», — пишет Артур Б.

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«Пора соскакивать с газовой иглы!» — не без сарказма призвала Ellie P.

«Пригрели Гаагу, так сказать», — добавила Ева Р.

«А не пошли бы они?.. Что это за «временная отмена санкций»? Пока они не получат то, что нужно? А потом опять что-то введут… хитро сделанные какие… Нет уж, умерла, так умерла», — отреагировала Natalie B.

«Чую, интересная будет зима», — написала Ирина.

«Наш газ всех обогревает. Жаль, он обогревает только задницы, а не души», — прокомментировала новость Mariya B.

«Отключить газ, пока не приползут с извинениями и восхвалениями. Пока не начнут ценить Россию!» — призвал Андрей.

«Пусть обогревает, жалко что ль? За рубли, по 5 тысяч баксов… или сколько там сейчас на рыночке?» — отреагировала Ксения.

«Не знаю, что там себе Гаага думает, а мы завсегда за порядок. Сказано: газу не качать, значит не качать», — с сарказмом добавил «Скиф Неапольский».

«А это те, которые нас судить в будущем собрались?» — задалась вопросом Вероника.

«Газ в обмен на трибунал над Зеленским и его свитой, а так же руководителями этой свиты — американцами», — написал Дмитрий.

«Что, с газом проблемы? К [киевскому режиму] обратитесь. За такую цену они вам свой отдадут. Или они думают, что санкции отменить временно и цены будут как раньше?» — недоумевает Саша.

«Время платить по счетам, Гаага. Время платить», — отреагировал Дмитрий К.

«А что, так можно было?!» — смеется Дмитрий М.

«А почему они думают, что после исключения их из своих же санкционных списков, к ним сразу пойдет газ? Мне кажется, что для этого они ещё у «кого-то» должны его выпросить… Наивные гаагские юноши», — с юмором отметил «Обыватель».

«А что интересного может предложить Гаага России? Не будем забывать: российский газ — это привилегия», — добавил Konstantin.

«Нет ничего более постоянного, чем временное!» — подытожила Екатерина.