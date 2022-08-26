Без российского газа в Гааге не будет даже света. Об этом пишут интернет-пользователи, комментируя новости о том, что этот нидерландский город намерен попросить отсрочку от исполнения антироссийский санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Напомним, что власти этого города не успевают найти замену газу, который исправно получают от Газпрома. В связи с этим они и вынуждены добиваться отсрочки от соблюдения санкций по газу. Адресатом их слёзной просьбы будет Евросоюз.

Интернет-пользователи активно обсуждают это решение гаагских чиновников. Блогер Сергей Колясников написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что президенту России Владимиру Путину постоянно грозят Гаагским трибуналом, а в итоге выясняется, что если Россия не продаст газ, там даже света не будет.

Другие интернет-пользователи тоже отреагировали на гаагские газовые проблемы. «Пригрозили бы Гаагским судом, сразу бы нашлись поставщики. Или это не так работает?» — шутит в свою очередь Наталья К. «Трибунал будет при свечах», — добавляет Илья П.

Некий Сергей Г. считает, что, видимо, в Гааге хотят провести нацистское факельное шествие и при свете факелов по давней традиции сжечь своих врагов. «Любили в просвещенной Европе людей, как ветки, жечь», — пишет Сергей Г.

Юлия У. в свою очередь назвала представителей Гааги самыми натуральными придурками. «Сначала санкции вводят, потом просят их отменить, причем временно, а потом опять ввести. А что, так можно было?» — недоумевает гражданка.

(сс) Hypergio Международный уголовный суд в Гааге

«Мозгов у Гааги нет, вот и просят время на поиск новых», — добавляет Елена К.

«Надо отправить в Гаагу гуманитарные ватники», — предлагает Анатолий У.

А некий Сергей К. назвал произошедшее зрадой зрадной. «Последний светоч демократии, куда постоянно слали письма, просит о капитуляции перед Путиным?! Куда прикажете теперь посылать флешки Арестовичу? Зрадники европейские…», — иронизирует гражданин.

Много ещё самого разного пишут люди на просторах интернета. Главное очевидно — антироссийские санкции снова выходят боком тем, кто их ввёл и поддерживает. И особенно это касается Евросоюза — марионетки Соединённых Штатов Америки. Вот уж действительно — своих мозгов нет. Когда появятся?