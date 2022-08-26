«Капитуляция перед Путиным?» — сети о Гааге без российского газа
Без российского газа в Гааге не будет даже света. Об этом пишут интернет-пользователи, комментируя новости о том, что этот нидерландский город намерен попросить отсрочку от исполнения антироссийский санкций.
Напомним, что власти этого города не успевают найти замену газу, который исправно получают от Газпрома. В связи с этим они и вынуждены добиваться отсрочки от соблюдения санкций по газу. Адресатом их слёзной просьбы будет Евросоюз.
Интернет-пользователи активно обсуждают это решение гаагских чиновников. Блогер Сергей Колясников написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что президенту России Владимиру Путину постоянно грозят Гаагским трибуналом, а в итоге выясняется, что если Россия не продаст газ, там даже света не будет.
Другие интернет-пользователи тоже отреагировали на гаагские газовые проблемы. «Пригрозили бы Гаагским судом, сразу бы нашлись поставщики. Или это не так работает?» — шутит в свою очередь Наталья К. «Трибунал будет при свечах», — добавляет Илья П.
Некий Сергей Г. считает, что, видимо, в Гааге хотят провести нацистское факельное шествие и при свете факелов по давней традиции сжечь своих врагов. «Любили в просвещенной Европе людей, как ветки, жечь», — пишет Сергей Г.
Юлия У. в свою очередь назвала представителей Гааги самыми натуральными придурками. «Сначала санкции вводят, потом просят их отменить, причем временно, а потом опять ввести. А что, так можно было?» — недоумевает гражданка.
«Мозгов у Гааги нет, вот и просят время на поиск новых», — добавляет Елена К.
«Надо отправить в Гаагу гуманитарные ватники», — предлагает Анатолий У.
А некий Сергей К. назвал произошедшее зрадой зрадной. «Последний светоч демократии, куда постоянно слали письма, просит о капитуляции перед Путиным?! Куда прикажете теперь посылать флешки Арестовичу? Зрадники европейские…», — иронизирует гражданин.
Много ещё самого разного пишут люди на просторах интернета. Главное очевидно — антироссийские санкции снова выходят боком тем, кто их ввёл и поддерживает. И особенно это касается Евросоюза — марионетки Соединённых Штатов Америки. Вот уж действительно — своих мозгов нет. Когда появятся?