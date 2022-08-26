Известие о том, что папа Римский Франциск поддерживает мнение об ответственности НАТО за начало российской спецоперации, вдохновило многих людей. Некоторые были удивлены и обрадованы.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«Ого, папа может, что ли?» — заметила Светлана.

«Папу сейчас сынку в «Миротворец» внесёт», — иронизирует Денис.

«Начали появляться умные мысли у Запада, дальше будет ещё веселее! Россия, вперёд! Смерть нацизму и наёмникам! Кастрюлеголовые, сдавайтесь!» — призывает Сергей.

«Удивлена! Оказывается, папа здраво рассуждает! Не иначе — чувствует, что грядут перемены, и не лучшие, в сторону Европы!» — отметила Светлана Бурцева.

«Это очень серьёзно. В мире ещё много добрых католиков, для которых мнение папы очень важно. Дай Бог ему здоровья», — считает Елена.

«Правильно, ещё бы он сейчас не поддержал, газ-то дорожает», — замечает Татьяна.

«Правильно главный католик сказал. Чует, что расчеловечивание Запада уже пересекло критическую черту», — считает Вячеслав.

Rosemary Ketchum Гей-парад

«Папа всё правильно говорит, почувствовал личную ответственность, не пошёл против совести, он видит, куда шагает Запад со своим мышлением — быстрыми шагами в пропасть. Это просто массовое самоубийство Запада», — поддерживает Ирина.

«Всё-таки папа знает, что Бог-то есть — раз так говорит… потом ему перед Богом отвечать…» — рассуждает Максим.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что папа Римский Франциск поддерживает позицию Москвы об ответственности НАТО за начало спецоперации, сказано в статье для американского издания Foreign Affairs.

Советник экс-президента США Дональда Трампа Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент пояснили, что позиция России заключается в том, что Соединенные Штаты и другие страны Запада ведут прокси-войну на территории б. УССР, и папа Римский Франциск согласен с этой точкой зрения.

Читайте также: FA: папа Римский поддерживает мнение об ответственности НАТО за начало СВО