Пользователи соцсетей в Италии обсуждают заявление Вашингтона о подготовке Россией «фиктивных референдумов» в Донбассе, а также в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, это будут копии голосования, организованного в Крыму в 2014 году, после чего полуостров вошёл в состав России.

Итальянцы в связи с этим задаются риторическим вопросом: почему кровавый государственный переворот на Майдане в 2014 году является проявлением демократии, а референдум — фарсом? Риторическим, поскольку для большинства ответ на этот вопрос очевиден.

«Боевики Майдана, свергнувшие избранное правительство, были демократами. Референдум, который хотят провести русские, — это фарс. Спасибо, понятно», — иронизирует Юлиано Т.

«Переворот на Майдане был государственным переворотом в полном смысле этого слова. Это признают даже западные аналитики и историки. Они свергли демократически избранное правительство, а следовательно, и легитимное», — добавил Марио Ф.

«Почему это фарс? Потому что они знают, что результаты референдума не понравятся американцам?» — спрашивает Карло Б.

(сс) Ivan Bandura Майдан на Украине

«Фарс, потому что он организован Россией, а не США? А когда то же самое делают американские союзники, то это самоопределение народов», — ответил Андреа К.

«Только у американцев есть право на абсолютную правду, они хорошие и миролюбивые», — издевается Фабио Г.

«В Донбассе 80 процентов русских, не нужно никакого «срежиссированного референдума», чтобы понять, как они проголосуют», — вставил Фабиано Ф.

«США должны заткнуться и заняться своими делами. Если жители Донбасса хотят жить с Россией, то это их право», — считает Дебора О.

При этом многие итальянцы отказываются признавать независимость киевских властей, называя Владимира Зеленского марионеткой Вашингтона.

«То есть быть управляемыми из Америки, значит, быть независимыми», — уточнила Эстер К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марионетка

«Их день независимости в основном празднуют брюссельские ослы, безликие политики, которых никто не выбирал. Люди, которые поддерживают войну, не спрашивая народы ЕС», — отметила Беатриче Р.

«Со стороны Зеленского подло использовать своих людей как пушечное мясо для американцев, не пытаясь решить вопрос дипломатическим путём. При этом он успевает дать эксклюзивное интервью журналу Vogue! Людей жалко», — рассуждает Феделе К.