Заявление о том, что ФРГ не станет поставлять киевскому террористическому режиму оружие для ударов по России из-за риска эскалации конфликта, активно обсуждают в социальных сетях. Люди считают, что чем ближе зима и перспектива остаться без газа, тем менее агрессивной становится риторика немцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

«Шольц, но ведь всё так прекрасно было, зачем ты начинаешь? Куда делись былые уверенность и твёрдость? Что же случилось? Неужели и к тебе пришло осознание того, что всё идёт не по тому плану, который вы там себе придумали? Видимо, пообщавшись с турбиной, покубатурив, пришёл к выводу… поддержка нацизма в свинорейхе — это, конечно, хорошо, но своя страна дороже», — иронизирует Сергей Гончаров.

«Вчера по «Гепардам» лазил, сегодня уже их зажал… Что-то мечется неадекватыш», — напомнила Анна Лесогор.

«У Шольца скоро промышленность встанет, а он о танках думает!» — отметила Ольга Жданова.

«Ох, как Зеля будет рвать и метать. Выпустит видеообращение, Борису пожалуется, позвонит в США и Байдену пожалуется, Макрону позвонит и пожалуется и т. д.» — иронизирует Станислав Машин.

«Шольца на вилы поднимут, если он ЕС оставит без русского газа, поэтому сейчас он так кидает Зеленского и от своих обещаний отнекивается», — считает Екатерина Михалкова.

«Ага, просто оружия никакого нет. Нечего поставлять», — считает Владимир Карнаухов.

«Поздно метаться. Пусть немцы русский язык учат», — советует Татьяна Никандрова.

«Оружие поставлять будут, но не для ударов по России. А что там Зеленский будет с этим оружием делать и кого им убивать, их уже не волнует. Вся суть его заявления в этом», — считает Павел Васильев.

«Надо же, опомнился», — отозвался о заверении Шольца Руслан Воробьев.

(сс) Администрация президента России Олаф Шольц

«Чем ближе зима, тем мягче стелят», — заметила Светлана.

«Военные мемуары перечитал и вывод сделал, что Россию не сломить», — предположила Татьяна Волкова.

«Сейчас ноябрь бахнет во всей красе — будет говорить, что не поддерживает политику США и хочет дешевого газа», — соглашается Вера Пономарева.

«Осень не за горами, пару недель осталось! Вот они и заскулят, как щенки», — поддерживает Алсу Рыбакова.

«Вся суть в том, что у Германии как американского протектората нет своего оружейного запаса, а весь запас на её территории принадлежит США и Британии. Даже в поставках зенитных установок сложилась парадоксальная история, где снаряды для них пришлось с миру по нитке собирать… Так что иди-ка ты, миротворец, лесом», — советует Шольцу Александр Туманов.

«США хотят нагнуть Европу, чтобы она и дальше тоже помогала их марионеткам киевского нацистского режима — но Европа немного уже сопротивляется, так как понимает: если Россия начнёт по-крупному отвечать Европе и прекратит полностью поставки туда газа и нефти — то Европе уже осенью будет полный кирдык! За Россией правда — значит, мы сильней!» — считает Александр Колесников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что присоединяется к подходу президента США Джо Байдена, не желающего поставлять киевскому режиму оружие, «с помощью которого можно обстрелять территорию России».

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