Россия — страна-созидатель. И этот неоспоримый факт она подтверждала на протяжении всей своей истории. Любой свидетель из освобожденных от фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны городов подтвердит, что за считаные годы на месте оставленных гитлеровскими войсками пепелищ появлялись города, заводы, современные больницы, школы и университеты. И сейчас Россия остается верна своим созидательным принципам на освобожденных от киевских оккупантов территориях б. УССР.

Яблонская Татьяна Ниловна. На стройке. 1957

Там, где еще пару месяцев назад велись ожесточенные бои с нацистами, сегодня кипит стройка. На месте полуразрушенных киевскими оккупантами зданий возводятся современные жилые комплексы, оборудованные всем необходимым для комфортной жизни по самым высоким стандартам. В этом и есть вся разница между русским миром, который созидает на благо людей, и миром украинствующим, который способен лишь разрушать, обворовывать и лгать.

Едва ли жители пострадавших от орд киевских варваров городов Донбасса рассчитывали, что их дети смогут пойти в школы. Но Россия — это не киевский режим, и там, куда она приходит, жизнь становится безопасной и благополучной. Доказательством тому служит тот факт, что на освобожденных территориях новый учебный год начнется в срок и по новой, уже российской, программе.

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд «Донбасс»

Нормальная работа школ является важным свидетельством безопасности детей, восстановления мира по мере исчезновения угрозы со стороны киевских нацистов. Сейчас в Херсонской области идет активная подготовка к учебному процессу, закуплены учебники и всё необходимое оборудование, школы приведены в порядок. Кроме того, местные учителя, так же, как и педагоги с других освобожденных территорий, прошли переподготовку в России. Только из Донецкой Народной Республики повысить свои профессиональные навыки в РФ смогли порядка 5 тыс. работников системы образования.

И пока на оккупированных киевским режимом территориях остатки стратегических запасов зерна за бесценок вывозят за границу, чтобы решить продовольственные проблемы западных стран, обрекая на проблемы с продуктами жителей б. УССР, на освобожденных Россией землях активно идет уборочная кампания. Только в одном Мелитопольском районе Запорожской области местные аграрии планируют собрать порядка 2 млн тонн зерна. И в отличие от своих пока ещё оккупированных Киевом соседей местные сельхозпредприятия не испытывают нужды в дешевом и доступном топливе. Но одним горючим помощь не ограничивается — Россия предоставит аграриям Запорожской области 75 единиц специальной техники, которая поможет им собрать свой урожай. Что касается рынков сбыта, то проблем для местных предприятий в этом смысле нет — каждое из них само выбирает, кому продать выращенное зерно, а российская сторона оказывает им в этом всестороннюю поддержку.

Одним словом, жизнь налаживается повсеместно на всех освобожденных территориях. Впервые за более чем 30 лет жители освобожденных территорий почувствовали заботу о себе со стороны государства и поняли, каково это, когда власть думает, как помочь людям, а не обокрасть их. Доказательством тому служат очереди за получением российского гражданства на всей освобожденной территории. Но и здесь для местного населения облегчили условия оформления паспорта РФ — теперь подать все необходимые документы можно в электронном виде. Причем, по словам главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого, спрос на получение российских паспортов постоянно растет.

Успехи России по восстановлению нормальной жизни на освобожденных территориях можно перечислять долго. Это и интеграция регионов с российскими сервисами, и выдача номерных знаков для автомобилей российского государственного образца, и выдача телефонных сим-карт с российским кодом. К тому же местные жители получают социальные выплаты и пенсии из российского бюджета. Согласно поручению президента России Владимира Путина, семьи школьников в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях б. УССР получат помощь в 10 тысяч рублей.

Цитата из видео «Строительство жилья в Мариуполе» Стройка в Мариуполе

Но одними финансовыми выплатами Россия не ограничивается. Вместе с материальной помощью на освобожденных территориях активно идет процесс модернизации местной системы здравоохранения. Так, в Мелитополе Запорожской области при поддержке России будет полностью отремонтирована местная детская больница. Жители Троицкого района Луганской Народной Республики смогут получить первичную помощь от российских врачей, которые прибыли из Белгородской области. Их коллеги из Астраханской области прибыли в Кременской район ЛНР, чтобы вести прием детей в поликлиниках. Тем временем власти Тюменской области передали медицинским учреждениям Краснодонского района ЛНР 3 автомобиля скорой помощи, а лечебные учреждения Херсонской области начали проходить перерегистрацию в соответствии с законодательством РФ.

Активное содействие нормализации жизни на освобожденных территориях оказывают российские политические партии. Например, добровольцы гуманитарной миссии «Единой России» передали жителям Геническа в Херсонской области 2500 наборов с продуктами и лекарствами. Также ЕР доставила в Донецк и другие населенные пункты ДНР и ЛНР жизненно необходимые препараты для тяжелобольных детей. Кроме того, гуманитарные центры этой партии в Запорожской области начнут оказывать юридическую помощь гражданам, в частности в оформлении гражданства РФ. И это лишь малая часть той помощи, которую различные политические партии Российской Федерации оказывают населению освобожденных территорий. Этот факт как нельзя лучше доказывает активный процесс интеграции некогда оккупированных Киевом регионов в состав своей исторической родины — России.