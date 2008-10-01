Украина, 1 октября, 2008, 13:01 — ИА Регнум. Сегодня, 1 октября, на стадионе "Олимпийский" в Донецке на матче Лиги чемпионов между командами "Шахтер" и "Барселона" охранять общественный порядок будут около 750 сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск МВД . Милицией будут предприняты все меры для поддержания надлежащего общественного порядка на стадионе, прилегающей территории и в городе в целом.

В ГУ МВД отметили, что на матч ожидается приезд большого количества болельщиков из разных областей Украины, а также из-за рубежа. В связи с этим милиция Донецкой области обратилась ко всем любителям футбола и жителям с убедительной просьбой быть взаимовежливыми и корректными, не допускать нарушений общественного порядка, подчиняться законным требованиям сотрудников милиции, сообщает "Террикон".