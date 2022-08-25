Президент США Джо Байден заявил, что ФБР «заранее не предупреждало» его о рейде в частной резиденции экс-президента Дональда Трампа — прецедент, который спровоцировал споры среди сторонников Республиканской партии о том, что обыск федеральных агентов был политически мотивированным и неправомерным.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«У меня не было никакого предварительного уведомления, — заявил Байден, выступая 24 августа в Белом доме. — Никакого. Ноль. Ни капли».

Ранее Белый дом также неоднократно заявлял, что Байден узнал об обыске ФБР из газет, «как и американский народ», и что расследования министерства юстиции имеют «свободный от политического влияния» характер.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Опять оговорка. Возможно, Байден не знал точного момента, но он знал, что это произойдет», — считает foxed2022.

Facebook.com/joebiden Джо Байден

«Итак, глава исполнительной власти, ответственный за соблюдение закона, не знал, что его Минюст собирается выдать беспрецедентный ордер на обыск частной резиденции его предшественника (злейшего соперника), чтобы якобы получить некоторые из наиболее тщательно охраняемых секретных документов нашей страны? Одобрение этого ордера дошло до главы департамента юстиции (который сам был назначен Байденом), и мы должны поверить, что Байден ничего об этом не знал? Если президента не информируют о чем-то подобном, то о чем же тогда его информируют?» — удивляется sams384.

«Ему говорят только о том, какой вкус мороженого подадут на обед и ожидается ли ветер вблизи Air Force One в то время, когда он может попытаться подняться по лестнице», — отвечает thefox695.

«Если это так, то кто управляет страной? Зачем нам вообще его слушать, если он не знает о рейде, который вызвал переполох во всей стране? Отправьте его на пляж в Делавэре и оставьте там», — просит riprap875.

«На месте Байдена я бы потребовал отставки генерального прокурора и директора ФБР за то, что они не проинформировали меня о такой провокационной акции, как обыск в доме бывшего президента и потенциального политического противника», — отмечает UltraMagaOne.

«Это просто доказывает, что он ни о чем не догадывается. Он пытается создать «правдоподобную отрицаемость», но всё, что он делает, это показывает, насколько он не в курсе того, как другие управляют нашей страной», — негодует leeroydude.

«Не может быть, чтобы это было правдой. Неужели вы думаете, что кто-то поверит, что вы не знали, что в доме предыдущего президента и потенциального политического оппонента собирались провести обыск?! Ноль ответственности с этой администрацией!» — восклицает redstate903.

«Насильственная преступность выходит из-под контроля, но Министерство юстиции явно не считает это реальной угрозой для страны, оно озабочено Трампом», — комментирует stevestx.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Не ПОМНИТЬ — это не то же самое, что не знать», — иронизирует ThatThing-YouKnow.

«Трудно поверить, что такая беспрецедентная облава на бывшего президента и потенциального соперника на предстоящих президентских выборах прошла мимо лидера страны», — подчеркивает conservativeaz.

Напомним, что социальная сеть Truth Social, созданная бывшим президентом США Дональдом Трампом, стала гораздо более популярной после обыска в его поместье Мар-а-Лаго. Прежде приложение Truth Social занимало 76-е место в рейтинге скачивания App Store, но 9 августа оно поднялось на 15-ю позицию. Многие пользователи стали публиковать в соцсети гневные сообщения в адрес ФБР.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа сотрудники ФБР США провели обыск в поместье Трампа. Поводом стало расследование министерства юстиции о вывозе в поместье официальных президентских документов.