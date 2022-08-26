В парке Победы в столице Латвии снесли последний элемент мемориала Освободителям Риги. Речь о 79-метровом обелиске. Трансляция демонтажа обелиска происходила на портале LSM.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Снос обелиска не оставил равнодушным пользователей социальных сетей, участники обсуждения выразили свое отношение к произошедшему в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения осудили демонтаж мемориала освободителям Риги.

«Пример [киевского режима] ничему не научил, что валить исторические памятники — плохая примета», — написал Dmitry.

«Бога не боятся… Не будет им покоя, ох не будет», — добавила Natalya.

«А дальше-то что? Нет памятников, нет литературы, ничего не напоминает о России. Вот тут и развернутся всякие нечисти типа ЛГБТ. И врагами станут простые ваши граждане, которые хотят быть просто женщиной и мужчиной», — отметил Николай П.

«Я из Риги, простите, что не смогли отстоять! Первый раз фашисты убили моего прадеда в 45-м, второй раз — сегодня…» — пишет Tanya.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия

«Изолировать тварей на пару месяцев. Нет такой страны. Ни света, ни газа, ничего», — добавил «ЛВ».

«Если правительство сражается с памятниками, — значит, оно точно в неадеквате. Универсальное правило», — отметил Timur S.

«Денацифицировать!» — отреагировала Olga.

«Понимаете, они не могут ничего сделать с Россией, не могут заставить российских граждан жить по их законам, вот и бесятся. Только одним они могут нас наказать, — сносом памятников, — знают, как мы к этому относимся», — прокомментировала Татьяна.

«А чего все так завелись? 77 лет вся Европа лелеяла идею реванша, но скрывала это. Вот правда вылезла наружу… Россия думала, что всем помогла в 1945-м, освободила, а оказалось и тогда, и сейчас была одна цель — уничтожить Россию», — добавила Oksana.

«Они делают это от бессильной злобы и тупости. Про*рали свою историю, репутацию, своё настоящее и будущее. Думают, что можно заменить историю фашистскими симулякрами, снести памятники, и народ забудет. Только это так не работает. Пустышки в памяти народа долго не хранятся. Так что и тут прибалты в очередной раз проиграли. Памятнику. Это карма, видимо», — написал Twentieth Quarantino.

«Они дрищут от страха, что советский солдат снова придёт и спросит за всё, за фашистские марши, за попытки уничтожить память о великой войне. И как в карго-культе, пытаются уничтожить объект, который, как они думают, может это вызвать. Одно забыли — уничтожение объекта как раз и вызовет то, чего они так боятся», — добавил Maxim K.

«Нацизм шагает по Европе… Огромными шагами…» — отметил Олег С.

«Нужно ли говорить о том, что если бы не было СССР и его победы над нацистами, то и Латвии бы не было», — написал Дмитрий.

«Они не России вредят. Они себе яму роют», — отметила Juliko.

«Идиоты сидят в рижской управе. У них с дорожным покрытием проблемы, машины проваливаются. Народ по секонд-хендам одевается. Нищета и запустение видны невооружённым глазом. А они с памятниками «воюют», — возмутился Michael.

«Такую ненависть раскачают в русских, что костей не соберут», — пишет Asturias.

«Фашизм возрождается. Не добили в своё время. Гуманные слишком. А их внуки теперь рулят», — отметил drug8800.

«Смерть фашизму». Плакат СССР

«Туземцы, устроившие пляски на костях! Рано или поздно аукнется им!» — подытожил один из участников обсуждения.

Напомним, мемориальный комплекс Освободителям Риги начали демонтировать 22 августа. Три скульптуры советских солдат снесли 23 августа, в этот же день демонтировали также постамент и ступени на подъеме к комплексу. Скульптуру «Родина-мать» снесли 24 августа.

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