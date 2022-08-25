В США 24 августа вступил в силу новый федеральный закон по борьбе с распространением «призрачного» оружия без серийных номеров, объявило Министерство юстиции. Речь идет о пистолетах без маркировки, которые были собраны вручную и проданы на черном рынке без проверки анкетных данных.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Данная новость привлекла внимание американских интернет-пользователей, которые выразили свое мнение под соответствующей публикацией Fox News. При этом многие пожаловались, что правительство за счет нового закона ущемит права граждан США, которые, согласно Второй поправке к Конституции, имеют право на самозащиту.

«Удачи вам в этом, с 3-D принтером и знаниями любой может сделать такой пистолет. Чертежи уже есть в Интернете. И любой человек с базовыми знаниями о том, как работает огнестрельное оружие, и опытом обработки металла также может изготовить его. Мой дед был оружейным мастером в течение 50 лет до выхода на пенсию», — пишет MarcusCrassius.

«Не говорите слишком громко — они начнут лицензировать и 3D-принтеры», — шутит i_know_that.

«Это не имеет никакого смысла, кроме вопиющего ущемления прав Второй поправки. Граждане могут свободно собирать детали, которые не лицензированы, в подвале своего дома», — подчеркивает trump2024maga439.

«Если правительство говорит, что покупать оружие — плохая идея, то хорошая идея — купить больше оружия», — считает dogbreath761.

«Хорошо, что все мое огнестрельное оружие не зарегистрировано. Кроме того, я умею изготавливать огнестрельное оружие. Администрация не имеет власти над самодостаточным гражданином», — комментирует slidetbone91.

«Это не будет иметь никакого эффекта, преступники и сейчас не соблюдают правила, так с чего бы им вдруг начать?» — спрашивает Outlaw1967.

Vitaly V. Kuzmin Пистолет

«Эта администрация лжет каждый раз, когда открывает рот. Это очередная попытка отследить американцев, использующих свои права по 2-й поправке. Если эта администрация не облагает нас налогами до нищеты, то она лишает нас наших прав. Я не могу дождаться выборов», — указывает teachidaho.

«Правительство не имеет никакого права отслеживать оружие, это они должны быть обузданы! Химическое, биологическое и ядерное оружие будет использовано против нас», — боится looknthesand412.

«Это не окажет никакого влияния на преступность. Если по какой-то случайности преступник захочет приобрести оружие и будет беспокоиться о серийном номере, он просто сотрет серийный номер с оружия. Я не думаю, что слишком много преступников занимаются изготовлением оружия», — размышляет mrdap.

«Как полицейский с опытом в 15 лет, я видел, что большинство преступников взламывают дома, в которых, как известно, хранится оружие, например, полицейское или военное, а затем стирают серийные номера», — рассказывает carebears.

Напомним, ранее Джо Байден заявил об «эпидемии» насилия с использованием огнестрельного оружия в США, назвав это «международным позором». По его словам, менее чем за неделю в Джорджии и Колорадо произошло 850 перестрелок, в результате которых погибло более 250 человек. В связи с этим власти США пообещали ужесточить контроль за оружием.