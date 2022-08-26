Канцлер Германии Олаф Шольц осмотрел зенитную самоходную установку (ЗСУ) Gepard на военном полигоне в Шлезвиг-Гольштейне, где обучают боевиков киевского режима. Соответствующие фотографии 25 августа распространили СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

На фотографиях немецкий канцлер запечатлен стоящим сверху на зенитной установке. Судя по фото, Шольц забрался наверх с помощью стремянки, которая была приставлена к технике. Политик также спускался в кабину.

Фотографии с канцлером ФРГ обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения высмеяли немецкого политика, напомнив, что ранее он подобным образом осматривал турбину для «Северного потока». Иные также добавили, что Шольцу бы проблемами своей страны заняться стоило, а не осматривать вооружение.

«Специалист по турбинам и оружию», — иронизирует ZOV.

«Говорят, он даже шнапс и колбаски перед подачей инспектирует лично», — шутит Alex.

«Клоуны…» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Напомнил вождя Октябрьской революции… Только бледная, бледная копия», — написал Олегус.

«Что, фашист, решил покрасоваться на технике, которой мирных людей убивать будет?..» — не выдержала ViktOria.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

«Что у них за мода лазить по танкам?» — смеется Юрий М.

«Куда старого дурака понесло?» — недоумевает Светлана П.

«Он там случайно не в ОТК (Отделе технического контроля — М. Р.) работает на полставки? То трубу заценит, то танк», — пошутил Alex.

«А толку проверять? Он в этом что-то понимает?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Его скоро народ свой же на вилы насадит из-за задницы в стране», — добавил еще один участник обсуждения.

«В месте с ним [ЗСУ Gepard] и отправьте», — с сарказмом призвал Vavan.

» —У нас заедает левый поворот…

— Поглядим!

— Когда переводишь скорость, она вдруг… тук-тук-тук!

— Послушаем!

— И еще греется переднее правое колесо…

— Пощупаем!

— Позавчера весь день пахло бензином…

— Понюхаем!» — иронизирует Andy.

«Мундир своего дедушки забыл надеть», — добавил Сергей.

«Везде специалист: и турбины осматривает, и по танкам прыгает, и заявы делает, — прям Юлий Цезарь, а не Шольц», — с юмором отметила Светлана.

«Колбаса на танке», — смеется Иван З.

«Специалист во всех областях», — смеется Игорь.

«Канада колбасе на осмотр скоро ещё пять турбин отправит. Он как-то по-особому их продувает», — шутит V. K.

«И снова на полях [бывш. УССР] будут гореть немецкие танки. История имеет одну особенность, а именно — она повторяется», — написал Константин.

«Хорошая традиция «проверять». Турбину проверил — турбина не уехала. Проверил ЗК «Гепард». Значит, не уедет и зенитный комплекс на [территорию б. УССР]», — отметил Александр.

Hans-Hermann Bühling Зенитная установка Gepard 1A2

«Дорого немецкому народу обойдутся «щедроты» этой колбасной башки…» — пишет Oleg P.

«И немцы не потешаются со своего канцлера? Этой озабоченностью он зимой будет согревать народ и кормить рапортами немецких младенцев, сколько оружия отправил для убийства других младенцев. Ощущение, что пришло нашествие злых клонов на нашу Землю», — отреагировала Ludmilla_ 2022.

«Да ему просто, видать, нравится возле больших железяк фоткаться», — смеется Светлана Б.

«Фото для хозяина», — подытожил Dzhavatkhan.

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