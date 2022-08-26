«Фото для хозяина!» — соцсети о фотографиях Шольца на ЗСУ Gepard
Канцлер Германии Олаф Шольц осмотрел зенитную самоходную установку (ЗСУ) Gepard на военном полигоне в Шлезвиг-Гольштейне, где обучают боевиков киевского режима. Соответствующие фотографии 25 августа распространили СМИ.
На фотографиях немецкий канцлер запечатлен стоящим сверху на зенитной установке. Судя по фото, Шольц забрался наверх с помощью стремянки, которая была приставлена к технике. Политик также спускался в кабину.
Фотографии с канцлером ФРГ обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения высмеяли немецкого политика, напомнив, что ранее он подобным образом осматривал турбину для «Северного потока». Иные также добавили, что Шольцу бы проблемами своей страны заняться стоило, а не осматривать вооружение.
«Специалист по турбинам и оружию», — иронизирует ZOV.
«Говорят, он даже шнапс и колбаски перед подачей инспектирует лично», — шутит Alex.
«Клоуны…» — отреагировал один из участников обсуждения.
«Напомнил вождя Октябрьской революции… Только бледная, бледная копия», — написал Олегус.
«Что, фашист, решил покрасоваться на технике, которой мирных людей убивать будет?..» — не выдержала ViktOria.
«Что у них за мода лазить по танкам?» — смеется Юрий М.
«Куда старого дурака понесло?» — недоумевает Светлана П.
«Он там случайно не в ОТК (Отделе технического контроля — М. Р.) работает на полставки? То трубу заценит, то танк», — пошутил Alex.
«А толку проверять? Он в этом что-то понимает?» — задался вопросом один из участников обсуждения.
«Его скоро народ свой же на вилы насадит из-за задницы в стране», — добавил еще один участник обсуждения.
«В месте с ним [ЗСУ Gepard] и отправьте», — с сарказмом призвал Vavan.
» —У нас заедает левый поворот…
— Поглядим!
— Когда переводишь скорость, она вдруг… тук-тук-тук!
— Послушаем!
— И еще греется переднее правое колесо…
— Пощупаем!
— Позавчера весь день пахло бензином…
— Понюхаем!» — иронизирует Andy.
«Мундир своего дедушки забыл надеть», — добавил Сергей.
«Везде специалист: и турбины осматривает, и по танкам прыгает, и заявы делает, — прям Юлий Цезарь, а не Шольц», — с юмором отметила Светлана.
«Колбаса на танке», — смеется Иван З.
«Специалист во всех областях», — смеется Игорь.
«Канада колбасе на осмотр скоро ещё пять турбин отправит. Он как-то по-особому их продувает», — шутит V. K.
«И снова на полях [бывш. УССР] будут гореть немецкие танки. История имеет одну особенность, а именно — она повторяется», — написал Константин.
«Хорошая традиция «проверять». Турбину проверил — турбина не уехала. Проверил ЗК «Гепард». Значит, не уедет и зенитный комплекс на [территорию б. УССР]», — отметил Александр.
«Дорого немецкому народу обойдутся «щедроты» этой колбасной башки…» — пишет Oleg P.
«И немцы не потешаются со своего канцлера? Этой озабоченностью он зимой будет согревать народ и кормить рапортами немецких младенцев, сколько оружия отправил для убийства других младенцев. Ощущение, что пришло нашествие злых клонов на нашу Землю», — отреагировала Ludmilla_ 2022.
«Да ему просто, видать, нравится возле больших железяк фоткаться», — смеется Светлана Б.
«Фото для хозяина», — подытожил Dzhavatkhan.
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