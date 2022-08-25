Монумент с рукой перед российским посольством в Праге, которому официальный представитель российского МИД Мария Захарова уже присвоила «премию Дарвина», намекая на то, что Запад закопал киевский террористический режим, спровоцировал массу любопытных комментариев в интернете.

Никита Устинов ИА REGNUM Б. УССР

«Молодцы! Хорошо руку дебила-наркомана пристроили», — смеется Алёна Т.

«Главное, рука такая содомитская, вся в венах, неужели натруженная? Люди заикаться не будут? А какой следующий орган они закопают?» — спрашивает Ника.

«Фаллос забыли в ладошку скульптуры вложить, а то так не отражает всего п… который происходит в чешском пивном мозгу», — считает В.

«Какие убогие чехи… Скоро памятники воде начнут мастерить», — заметила Юлия.

«Голый зад бы свой разрисовали в позе готовности… а так — пальцы утопающего в болоте собственной тупости и продажности. Тоже вариант», — заметила Елена В.

«Чехи — придурки. Учите историю», — призывает Олег Галяшкин.

«Терминатор по-чешски», — отозвался о монументе Дмитрий Смиренский.

«Это рука Пелоси», — считает Игорь Никитин.

«Вурдалак грозит из могилы», — предположил Евгений.

«Восстание мертвецов…» — отметил Александр Романов.

«Бандера в Праге вылез», — считает Марина Трушкина.

«Надо в посольство Праги «лепестков» из ЛДНР отсыпать, пусть поскачут!» — призывает Сергей Полугрудов.

«А инсталляция похожа на руку трупа. А выбраться трупу не дали..» — поделилась наблюдением Дина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тряпичный клоун

«Рука жилистая, страшная», — соглашается Елена Косова.

«Почему всё, что связано с хохлами, очень страшное?» — спрашивает Елена.

«Несите серебряные пули, осиновый кол и головку чеснока», — предлагает Ольга.

«Вбить осиновый кол рядом. И поглубже», — соглашается Александр Жердин.

«Осталось поставить табличку: «Здесь закопано…» — предложила Светлана.

«Жуть! Слава кретинизму!» — заметила Наталья.

«На газон поставить табличку «Европейское болото», и композиция будет полной», — предлагает Дмитрий Фед.

«Не хватает свастики и символов «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а по сути верно, нацизм вылез из могилы, куда его наши деды закопали», — поделился мнением Игорь Рогатин.

«Ужас. Эстетичные памятники, которые олицетворяют мир и сплоченность, сносят, а такое уродство превозносят. Правильно сказал наш уважаемый С. Лавров: «Дебилы, б****!» — заметила Ольга.

«Вот и доказательство того, что Россия борется с исчадием ада. С нами Бог!» — считает Ирина Ю.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как перед российским посольством в Праге появилась инсталляция руки с маникюром в цветах флага киевского режима, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала: «Премия Дарвина. Монумент «Запад закопал [Киев]».

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