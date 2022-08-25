Некоторое из обещанного Штатами вооружения киевский режим получит в срок от одного года до трех лет. Об этом, как сообщает Yahoo Finance, заявил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Кол.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боеголовушка

Речь об оружии, которое киевский режим должен получить в рамках последнего пакета американской помощи.

«Мы говорим о системах, на заключение контрактов и на производство которых уйдут месяцы. До того, как они прибудут на [территорию б. УССР, оккупированную киевским режимом, ] в ряде случаев пройдет один, два или три года», — сказал чиновник.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Штаты с оптимизмом смотрят в будущее, надеясь, что киевский режим продержится еще три года. Иные также отметили, что не стоит верить заявлениям Пентагона, так как это может быть дезинформацией и оружие окажется на территории бывш. УССР гораздо раньше.

«Покуда у [киевского режима] будет своя территория и какие-то чубатые, до тех пор [киевский режим] будет воевать. Другого смысла США в [киевском режиме] не видят», — отреагировал Juri.

«Дальновидно», — с сарказмом добавил 404.

«Правильно, за 1-3 года они обучат [боевиков ВСУ] пользоваться натовским оружием — и вперёд на амбразуры до последнего [боевика ВСУ] за американские интересы, главное, нанести побольше урона России!» — с сарказмом пишет Елена З.

«Ничего себе, оптимисты», — смеется Светлана С.

«Но деньги будут распилены американцами незамедлительно», — подчеркнул Ilya S.

«Обещать — не значит жениться, традиционно», — отметил Алекс.

U.S.Army Самоходная артиллерийская установка ВС США M109A7 Paladin

«Ну так правильно, обещанного три года ждут», — пошутила Tatjana.

«Нужно не забыть напомнить им!» — с юмором добавил Artem T.

«Я бы не верил этим официальным заявлениям, это может быть частью информационной войны, для отвода глаз», — выразил опасение Николай Я.

«Нормально они там растянуть по времени всё происходящее решили!» — отметила Olga.

«Через 1-3 года? То есть никогда…» — отреагировал Roman.

«У меня для вас есть военная помощь, но я вам ее не отдам!» — иронизирует Andrew A., перефразируя почтальона Печкина из мультфильма «Трое из Простоквашино».

«Пишите прямо: американский военно-промышленный комплекс и Пентагон положили себе в карман налоговые деньги американцев, якобы выделенные для [киевского режима]», — пишет Mari.

«Ну, то есть поставки сразу в РФ будут?» — иронизирует Denis.

«Это всё это время, по их плану, [ВСУ] должны тухнуть в окопах и ждать?.. Или они думают, что русские тоже постоят и подождут, а потом продолжат?» — с сарказмом подытожила Yulia.